Mocsai Lajos kiemelte az adományozó szerepét, valamint a lovassport tananyaga kidolgozóinak érdemeit, illetve köszönetet mondott Nagy István agrárminiszternek és Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternek, aki biztosította a költségvetésbe integrált támogatásról az egyetemet. Méltatta Lezsák Sándort, aki elhozza a Kárpát-medencei lovaskultúrát. Mocsai Lajos kiemelte, hogy kapcsolódniuk kell a megfelelő agrárgazdasághoz, a vidékfejlesztéshez és a lovas turizmushoz, és kiemelkedő feladatnak tekintik a lovas szakág képzésfejlesztését és minőségbiztosítását. Mocsai Lajos azt is kiemelte, hogy mintegy két és fél milliárd forintos vagyonnal gyarapodik az egyetem, melynek struktúrájában a képzési centrum meghatározó szerepet tölt majd be.

Prof. dr. Sterbenz Tamás, a TF rektora köszöntőjében kiemelte: a lovas sporttal már évtizedek óta foglalkoznak, de ilyen megtisztelő és kihívást jelentő feladatot az egyetem 99 éve alatt még nem kaptak. A jövő feladatairól szólva elmondta, hogy cél a lovaskultúra-oktatást Kecskemétre hozni, köztük a szakedzőképzést, és annak mesterszintű képzését is. Szeretnék a testnevelő tanárok és a rekreációs szakemberek lovas táborát is Kecskeméten tartani a jövőben, illetve nagyon fontosnak tartják az iskolai lovasoktatást. Ezenkívül a pedagógiai és pszichológiai hatások tudományos vizsgálata terén is fontos lehetőség jelent a központ – mondta a rektor.