Olvasói fotó

Emlékezés

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Gizike szeretett férjére emlékezne ezzel a régi fotóval, akit 31 éve, 42 évesen vesztettek el. Éppen egy dunántúli lakodalomban jártak, a felvételen Olvasónk és férje, valamint az akkor 12 éves Zoltán kisfiuk látható. A szerető édesapa és férj emlékét ma is a szívében őrzi Gizike, és a két fiú, Zoltán és László.

Olvasói fotó

Kollégiumi találkozó

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna az egykori Országos Nevelő Intézet (ONI) kollégiumában 1973–77 között a 8. tanulószoba tagja volt. Ez a kép 1980-ban örökítette meg érettségi után az első kollégiumi találkozón Kima Miklósné Éva nénit, a tanulószoba nevelőjét, valamint Szécsényiné Mártit és Szőke Jutkát.

Olvasói fotó

L–39

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 1998-as esztendőt idézi fel. Az L–39 Albatrosz típusú kiképzőgépek 1994 nyarán települtek Kecskemétre. Évente fogadták a szolnoki Repülőtiszti Főiskola hallgatóit. Ugyanis a gyakorlati repülést Kecskeméten végezték. Olvasónk 1998-as felvételén Szatmári László hallgató és Pintér Sándor ezredes pózol a 135-ös oldalszámú Albatrosz mellett.

Olvasói fotó

Családi album

Páhiról Andrássy Gyula számos olyan fotót őriz a családi fotóalbumban, mely kedves a számára. Ezen az 1967-es felvételen feleségével, Makány Máriával, nagyobb fiával, Gyuszikával és az Andrássy családdal látható.

Olvasói fotó

Fürdőzés

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár újabb fotót oszt meg a nyugdíjasklub életéből. Ma már a klub, melyet hosszú időn át vezetett Olvasónk, nem működik. A régi fotók azonban mindig jó alkalmat adnak arra, hogy egy-egy közös kirándulás emlékét felelevenítsék.