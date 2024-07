Mosonyi Sándor Kiskunhalasról érkezett Kecskemétre, lánya és felesége kíséretében átvenni a honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök által aláírt emléklapot. A bensőséges hangulatú ünnepségen megtudhattuk, hogy az ünnepelt mögött példaértékű katonai pályafutás áll, amit az iroda munkatársai is többször méltattak.

Nyolcvanadik születésnapján köszöntötték Mosonyi Sándor nyugállományú főtörzszászlóst Kecskeméten

Fotó: Horváth Péter

Mosonyi Sándor negyven évig volt katona, mialatt számos elismerésben részesült és kimagasló eredményeket ért el. 1963 őszén vonult be sorkatonai szolgálatra Kiskunhalasra, majd a következő 40 esztendőt is ott töltötte. Számos pozícióban dolgozott, és megannyi vezetői feladatot ellátott: volt a páncéltörő tüzérségi ütegnél, ahol aztán szolgálatvezető lett, majd vezette az anyagraktárat, később bázis rajparancsok, híradó központ parancsnok, és bázis parancsnok lett. Büszke rá, hogy közvetlen parancsnoka Benkő Tibor későbbi honvédelmi miniszter volt. Hosszú pályafutása alatt megannyi kitüntetést érdemelt ki kiváló munkájával. Ezek közül is kiragyog a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt. Mosonyi Sándor nemcsak munkájában volt kiváló, de sportemberként is: a katonák világversenyén számos érmet szerzett távolugrásban és futásban. Mosonyi Sándor 2003-ban vonult nyugállományba, de még ma is emlékeznek rá kollégái, beosztottai, és azok is, akik csak sorkatonaságukat töltötték Kiskunhalason.

A nyolcvanadik születésnapját szerető családja körében töltötte, felesége, három lánya és négy unokája ünnepelte. Ők hatalmas támogatást jelentenek számára a mindennapokban, amire szüksége is van: Mosonyi Sándor hosszú évek óta egy rendkívül súlyos, nagy szenvedésekkel járó betegséggel küzd, amit méltósággal, és jajszó nélkül visel, úgy, ahogyan az egy katonához méltó.