– Nem volt hosszú életű a Pannónia és a megye által létrehozott műterem, hamar beszakadt a mennyezet, majd le is mondtak rólunk. Rövid időn belül 13 tehetséges fiatalt választottam ki, és ott álltam, hogy őket most el kell küldenem. Úgy éreztem, ezt nem engedhetem meg, és merész húzáshoz folyamodtam. Megkerestem az akkori kulturális minisztert, aki leküldte művészettörténész titkárát és Tóth Menyhért festőművészt, hogy nézzék meg, mit csinálnak a kecskeméti fiatalok. Arra jutottak, hogy érdemes támogatni bennünket, így lehetőséget kaptunk egy új épület megépítéséhez. Idő közben viszont megszűnt a Pannónia Filmstúdió, a magán kézben lévő stúdiók korszakának is vége lett, és Magyarországon nekünk sikerült egyedül állandó létszámmal megmaradni. Ehhez viszont az is kellett, hogy a privatizáció során 35 munkatársammal együtt megvettük az állami vagyonrészt. Kollégáim mindig is magukénak érezték a filmstúdiót, de mivel tulajdonosok is lettek, ez még inkább így volt. Az is nehéz helyzet volt, de ezek a kihívások tettek minket naggyá.

– Említette, hogy fő célja a filmjeivel az volt, hogy megmutassa a vidéken élő emberek értékeit. Azzal, hogy a Magyar népmesék rajzfilmsorozat hungarikum lett, beteljesült az álma?

– Egyértelműen! Már 187,5 millió nézője van a magyar, az angol és a kínai változatnak. Sikerült itthon és külföldön is továbbadni azokat az értékeket, amelyekbe beleszülettünk. 127 országban élnek magyarok, ezek közül 120 országban nézik a népmeséket, míg az angol verziót több mint 270 országban nézik. Örvendetes számomra, hogy a népmesék iránti érdeklődés folyamatosan nő, havonta 2 millióval több nézője van! Nemcsak értéket sikerült teremtenünk és mentenünk, de ezt a világnak is meg tudtuk mutatni, mindezt Kecskemétről! Azokkal a tehetséges fiatalokkal valósítottuk meg, akiket annak idején felvettem. Diploma nélkül ráadásul, hiszen akkor még nem volt animációs képzés. Legtöbbjük művészeti szakgimnáziumban érettségizett. Az évek során 9 Balázs Béla-díjas kollégát sikerült kineveli, ami nagyon jó érzéssel tölt el (a Balázs Béla-díj a filmkészítőknek és televíziós alkotóknak adományozható legmagasabb állami szakmai kitüntetés – a szerk.). Nemcsak tehetségekkel, hanem szimpatikus, szerethető emberekkel dolgoztam mindig is.

Hogy Mikulás Ferenc mennyire szeret tehetséges fiatalokkal együtt dolgozni, azt jól alátámasztják a Balai F. István által elmondottak: – Mikulás Ferenc mindig kereste a tehetségeket, többször is kérdezte, kiket tudok ajánlani a környezetemben, akik egyes munkakörökre alkalmasak lennének. Közülük többen a mai napig a rajzfilmstúdióban dolgoznak. A sikerének titka a munkabírása, a korrektsége és a fogékonyság az innovációra – fogalmazott Balai F. István.

– Kecskemétet a filmiparban világhírűvé tette a Kecskemétfilm Kft. Ez mennyire volt nehéz folyamat?