Kübler Anikó elnök hírportálunknak elmondta: 10 millió forintra adták be a pályázatot, bérekre és állatorvosi költségre, de a legsürgetőbb feladat az ivartalanítás, ezért inkább állatorvosi költségekre fordítják a megnyert összeget. Jelenleg 54 kutyájuk van. Szombattól, azaz július 13-tól különleges nyitvatartást vezetnek be a hőség miatt: reggel öttől tizenegyig dolgoznak és délután folytatják a munkát. Szükség is van erre, hisz a hőségriadó ideje alatt fokozott odafigyelést igényelnek az állatok.

Medencéző kutya a bajai egyesületnél

Fotó: Márton Anna

– A kutyák is nagyon nehezen viselik ezt a hőséget és bár mi ki tudunk menni az erdőbe sétáltatni, azért őket nagyon megviseli. Most egy kicsit változtatunk az időbeosztásunkon. Mindkét udvaron van medencénk, napernyővel, fás árnyékkal. A kutyáink nagy része fürdik, medencézik vagy locsoljuk őket, nedves törölközővel tapogatjuk azt, aki engedi. Folyamatosan locsoljuk a betont a kennelnél, hogy ne kapjanak hőgutát. Igyekszünk árnyékot biztosítani nekik – mondta a baon.hu-nak Kübler Anikó elnök. Örömmel tette hozzá, hogy azok az önkéntes diákok, akik eddig csak hétvégén jöttek segíteni, szívesen kilátogatnak a nyár folyamán. Igyekeznek minden feltételt megteremteni ahhoz, hogy a gyerekek jól szórakozhassanak a gyepmesteri telepen. Beülhetnek a kutyaovi részlegre, sétáltatják a kutyusokat az udvaron, vagy a kis ebek mosdatásában is részt vehetnek.