Dr. Tóth Gábor főorvos, főigazgató köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy 2010 óta július elseje a magyar egészségügy napja. Semmelweis Ignác Fülöp születésnapja, egyben a magyar egészségügy napja is: a hazai orvoslás és betegápolás legjelesebb napja, ekkor van lehetőségük ünnepelni az egészségügyben dolgozóknak, korábban ez nem így volt. A főigazgató mindenkinek megköszönte a munkát és kijelentette, hogy a kórház nagyon jól működik. Mindenkitől azt kérte, hogy azt a hitet, ami van a kórház életében, ami a Bajai Szent Rókus Kórház mindig is volt, van és lesz, azt őrizze meg. – Az eltelt évek pont azt bizonyították, hogy nekünk van jövőnk, de ehhez a jövőhöz a kórház minden egyes dolgozójára szükség van – fogalmazott Dr. Tóth Gábor.

A magyar egészségügy napját ünnepelték Baján

Fotó: Márton Anna

Mint az eseményen elhangzott: Semmelweis Ignác munkássága több szempontból is jelentős. Ő volt a sebészeti aszeptikus elvek előfutára. Semmelweis volt az, aki először bizonyította statisztikai adatokkal a kézhigiénia jelentőségét. Munkásságát az egyetem elvégzése után Bécsben a szülészeti klinikán kezdte meg, ahol felfigyelt a szülőnők halálozási statisztikai adatainak közötti különbségére, az egyes és a kettes számú klinika között. Semmelweis megértette, hogy a gyermekágyi láz nem önálló kórkép, hanem fertőzés következménye, sérülést követő úgynevezett gennyvérűség. A fertőzés bomlott szerves állati szövetek, hullák által az orvosok közvetítésével terjedt.

A köszöntőt követően elismerések átadására került sor.

Főigazgatói dicséretben részesült: Rákosiné Dr. Komlósi Kinga és Dr. Herczegh Szilvia. A szadolgozók közül: Bártfai Boglárka Luca, Koprivancz Melinda, Kutyifáné Konkoly Rita, Pósáné Tálos Mónika, Molnár Attiláné, Giszinger Gábor, Kubatov Gyöngyi és Hegedűs Csaba, valamint Vargáné Kisbácskai Anita és Hustiné Simon Melinda. Az eseményen előlépést is bejelentették, hogy Dr. Iwainat Mohmmed a főorvosi cím használatára jogosult ezt követően.

A díjak átadását követően Dr.Tóth Gábor főigazgató ismertette az elmúlt év fontosabb fejlesztéseit. Mint kifejtette: az egyik legfontosabb fejlesztés a járóbeteg szakellátásnál a gasztroenterológiai osztály átadása volt. A Richter Egészségnap 13 millió forint támogatást jelentett a kórháznak, amiből transesophagealis ultrahang vizsgálófejet vásároltak, amit belgyógyászati osztályon használják. Elhangzott az is, hogy Dr. Bábel Balázs érsek egy nagy értékű inkubátort ajándékozott az intézménynek. A főigazgató megemlítette, hogy sikeres volt az az IPA pályázat, amit a vajdasági Zombor egészségházával közösen adtak be. Tóth Gábor a Gondosóra programot is említette, amiben részt vesz a kórház és köszöntet mondott mindenkinek a segítségért. Hangsúlyozta a Gondosóra program jelentőségét, és hozzátette: a legnagyobb segítséget az egészségügyi dolgozóknak jelenti.