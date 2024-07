Luis Fernando és Major Factor ötéves, illetve Flying Aquangel hároméves angol telivér, bár jól teljesítettek a 102. Magyar Derbyn, ezúttal csak a harmadik helyen futottak be a célba. A tréner csalódásnak éli meg, ha nem az első helyen futnak be a lovak, de bizakodó, hogy a következő osztrák derbin, egy hónap múlva már jobb eredményt érhet el Flying Aquangel, Balogh Levente lova, amelyet az érsekhalmi pályán treníroznak.

Forrás: Beküldött fotó

– Major Factor, aki a Galileo ivadéka, ő most az idei évre kifejlődött. Az idei évtől várunk tőle nagyobb változást, jobb eredményeket, mint az eddigiekben, bár eddig sem teljesített rosszul. Egy nagy darab lóról van szó, 6-700 kilogramm, és nem annyira tetszik neki a keményebb pálya. Balogh Levente lova Flying Aquangel is indult a derbin, őt is én treníroztam, de még fejlődésben van. Úgy nézett ki, hogy kibéreltük vasárnap a harmadik helyet. Bár jobban szeretjük, ha mindhárom az első helyet szerzi meg, erre is volt példa egy hónapja, de most ez másképp alakult. Nem volt a legszerencsésebb a versenyek alakulása, mert két lovunkkal favoritként indultunk, de nem sikerültek a versenylefutások, ami részben csalódás. Viszont szerencsére a lovak egészségesek. Igazából jól sikerült a derbihétvége, nyilván, ha nem nyerünk, akkor csalódottak vagyunk, de a jövőbe nézünk és várjuk a további fejlődést, a versenyeket – mondta hírportálunknak Molnár Gyöngyi.

Következő lehetőség a megméretésre az osztrák derbi, ami Magyarországra került. Ausztriában megszűnt a lóversenyzés, megállapodtak hazánkkal, hogy az évi két versenyt a Kincsem Parkban rendezik meg. – Annyiban változott a verseny, hogy régen 2200 méter volt, most 2400 méter lesz – mondta Molnár Gyöngyi.

Az osztrák derbin indul majd újra Flying Aquangel, mivel a derbiben csak hároméves korosztály indulhat. – Addig még van egy hónap, ez remélem elég lesz a fejlődésre és még jobban teljesít majd. A következő napok feladata továbbá a vasárnapi verseny higgadt átgondolása, kielemzése. Fontos, hogy a hibák, esetleges tévedések is napvilágra kerüljenek. Megbeszéljük, hogy mit kellene másképp csinálni – tette hozzá a tréner.