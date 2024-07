A tartós hőség nemcsak az emberek, de a települések vadon élő állatvilága számára is nehéz időszak. A településeken a térkővel, aszfaltburkolattal fedett részeken nagy területekről hiányoznak az ivóhelyek, ahol az állatok szomjukat olthatnák, fürdéssel felfrissülhetnének. A hőség különösen a fészket elhagyó, még rutintalan fiókákat érinti hátrányosan, ugyanis azok még nem ismerik a környék vízlelő helyeit.

A madarak is szenvednek a hőségtől

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Az elmúlt napokban több helyről is kértek segítséget a kiskunhalasi Zöld Közösségért Természetbarát Egyesülettől, bajba jutott madarakhoz. Csütörtök délelőtt Kiskunhalason, a Kossuth utcán fészekből kipotyogott fiókákhoz vonultak a természetvédők, ahol a földön, a tűző napon járókelők találtak rá két fiókára, ahol az önkéntesek megérkezésekor esett ki a harmadik fióka a fészekből. – Ideális körülmények között a fészket elhagyó fiókákat az anyjuk eteti a földön is, ezért nem szabadna hozzájuk nyúlni, viszont ezen a helyen nincs se nagyobb fű, se virág vagy bokros terület, ahol biztonsággal meghúzhatnák magukat, a tűző nap és a rendkívüli hőség pedig tovább csökkenti a túlélési esélyüket, ezért összegyűjtöttük a fiókákat és biztonságba helyeztük őket – mondta el Kiss Tamás, az egyesület madarásza, aki elmondta, hogy ezen a napon másik két fiókát is mentettek.

A fiókákat szükség esetén felnevelik, vagy ha van rá mód, másik madár családhoz költöztetik, ahol az ottani fiókák anyja eteti őket, így jobb eséllyel kerülnek vissza a természetbe.

Hogyan itassuk a madarakat?

Javaslatuk szerint a legjobb madáritató a körülbelül 40-50 centiméter átmérőjű és 4-7 centiméter mély (az ennél mélyebb már veszélyes a kisebb termetű madarakra) műanyag virágalátét. Ez a méret azt is lehetővé teszi, hogy az ivás mellett még a nagyobb termetű madarak is fürdeni tudjanak benne. A nyári hőségben ugyanis a fürdés is létfontosságú számukra, mert így gyorsan le tudják hűteni magukat, valamint így tudják kordában tartani a külső élősködőket.

A tájékoztatás szerint azokon a helyeken, ahol sok a macska, érdemes két itatót használni, és az egyiket magasra: tuskóra, rönkre, székre, kis asztalra, vagy ablakpárkányra kitenni a madaraknak, a másikat pedig hagyományosan a talajon működtetni, hogy a gyíkok, sünök, békák és a kóbor macskák is vízhez juthassanak. További védelmet jelent a macskákkal szemben, ha az itató legalább néhány méteres körzetében rövidre nyírt a fű, ahol nem tudnak elrejtőzni ezek a kis ragadozók.