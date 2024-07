Az eseményre többnyire Bács-Kiskunból, a szomszédos vármegyékből és a Dunántúlról, elsősorban Paksról és Sárbogárdról érkeztek a lovassport iránt elkötelezett szabadidő lovasok és hajtók. Ugyan a nyári szabadságok és a vasárnap 37 fokkal tetőző kánikula miatt néhány emblematikus versenyző és ló nem vett részt az eseményen, de aki ott volt, az a kitűnő szervezésnek, az árnyat adó sátraknak, a lóitatóknak és pihentetőknek köszönhetően egy látványokban és izgalmakban bővelkedő napban volt része.

Élményekkel, izgalmakkal teli lovasnap Dunaszentbenedeken

Fotó: Zsiga Ferenc

A Magyar Lovassport Szövetség Szabadidőlovas Szakágának szabályzata alapján lebonyolított versenyt a helyszínen Virág József főbíró felügyelte. A neves szakember a fárasztó nap végén tartott eredményhirdetésen elismeréssel szólt a lovak és lovasok helytállásáról.

A verseny az 50-60 centiméteres díjugratással kezdődött. Ezt a versenyszámot Hegedűs Mirjam Mirtuszfüge nevű lovával, a Barbara Sportlovarda színeiben, hiba nélküli pontszámmal nyerte meg. A versengés a 60-70 centiméteres díjugratással folytatódott és a 70-80 centiméteressel ért véget. Mindkét versenyszámot Vinkó Hanna, a Remény Lovassport Egyesület versenyzője nyerte.

A 12 év feletti fiú és lány lovaspalánták ügyességi versenyének első helyezését a kalocsai Hajnal és Baráti Kör LSE felnőtt korosztályú versenyzője, Ferencz Dorina szerezte meg Csillag nevű lovával.

Az ügyességi nehéz versenyszám első helyezését az ugyancsak felnőtt korú Veszelovszkli Réka érdemelte ki Fokos nevű lovával a Korona Tours képviseletében .

A Dunaszentbenedeki Lovasnap elmaradhatatlan része a fogathajtás, amelyről Vargyas László polgármester, az egyik főszervező adott tájékoztatást. A fogathatásról már csak azért is őt kérdeztük, mert édesapja, a váratlanul elhunyt Vargyas Mihály, aki maga is tehetséges fogathajtó volt, évtizedes múltra visszatekintően indította el, majd rendezte a faluban ezt a versenyt. Vargyas László elmondta, a fogathajtó versenybe gumis kocsival, hintóval, pónikkal és nagy lovakkal, egyes és kettes fogattal a helyszínen neveztek be a Duna mindkét oldaláról érkező versenyzők.