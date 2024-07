Már az érkezésünk pillanatában látványosságnak beillő forgatag fogadott bennünket, az erdélyi testvértelepülésről, Magyaróról érkezett 50 fős delegáció népviseletbe öltözött hagyományőrzőit, a kalocsai Piros Rózsa Néptáncegyüttes talpig autentikus viseletet öltő táncosait fogadták a helyi Hagyományőrző Néptáncegyüttes tagjai.

A legkülönbözőbb feltétekkel készülő kemencés lángosnak és a kitűnő műsornak köszönhetően kivételes élményben volt része a vendégeknek

Fotó: Zsiga Ferenc

Miközben a szabadtéri kemence körül sürgölődtek az asszonyok, a kemence felfűtéséért felelős férfiak jóvoltából folyamatosan készültek a finomabbnál finomabb feltétekkel gazdagított, a dédnagymamák receptje szerint készülő, azonmód melegében fogyasztható lángosok, 15 órakor Vargyas László ünnepélyesen is megnyitotta a Lángos Ünnepet. A polgármester elsőként az Erdélyből, majd a Kalocsáról és a szomszédos községekből érkező vendégeket és polgármestereket köszöntötte.

A településvezető beszédében annak adott hangot, hogy a sok, a tájházban is megtalálható tárgyi emlék mellett a kenyérlángos készítésének és a kemence befűtésének a titka is olyan örökség, amelyet át kell adni a jelen és a jövő generációinak. Ezt szolgálja a Lángos Ünnep is, amely jó alkalom arra, hogy a meglévő barátságok erősödjenek, és újak szülessenek.

Lovász Bernadett, az Erdélyből érkezett magyarói Csurgó Néptáncegyüttes vezetője elmondta: az egyesület 1954-ben alakult, a száz fős együttes táncosai az 5-30 éves korosztály közé tartoznak. Először valamennyi belépő a magyarói táncrendet, köztük a verbunkot, lassút, szaporát és a frisset tanulja meg, majd a Felső-Maros menti települések és Magyarország más tájegységei táncait sajátítja el. Az együttesnek saját zenekara van, művészeti vezetőjük Bognár Zsolt és Lovász Jámbor Zsuzsanna.