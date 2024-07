Kiskunvíz Kft. 1 órája

Csütörtöktől kezdik a kútfúrást Kecelen: a hőségriadó miatt halasztották el

Korábbi írásunkban részletesen foglalkoztunk azzal, hogy a 40 fokos kánikulában megugrott a vízfogyasztás Bács-Kiskunban is. A Bácsvíz Zrt. után megkérdeztük a Kiskunvíz Kft.-t is a tapasztalataikról. Mátyus Zoltán igazgató kitért arra is, hogy új kutat fúrnak Kecelen.

Barta Zsolt

A tartós meleg következtében jelentősen nőtt a családok vízfelhasználása. Ezzel kapcsolatban tettünk fel néhány kérdést a Kiskunvíz igazgatójának, Mátyus Zoltánnak, aki a Nemzeti Vízművek jóváhagyásával a következőket válaszolta. Mátyus Zoltán, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója

Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel „2023. évi víztermelési adataink szerint naponta átlagosan 19 000 köbméter víz kerül értékesítésre. A tartós hőség miatt a víztermelési adatok is növekedtek, a kútkapacitásaink bővítéséhez szükséges források biztosítottak. Előre láthatóan az idei évben megvalósul Kecel, Tompa és Jakabszállás településeken egy vízellátó kút létesítése, illetve Császártöltésen, a Kalocsai kistérség vízműtelepén és a Barákai vízbázison is hasonló beruházásokat hajtunk végre. Vízkorlátozó intézkedések bevezetése jelenleg nem várható”– olvasható a válaszban. Mint írják, a megfelelő működésükhöz szükséges személyi állomány a nyári időszakban is rendelkezésre áll, ilyenkor természetesen fokozottan figyelnek munkatársaikra, biztosítanak elegendő pihenő időt, folyadékot és minden reggel az eligazításokkor felhívják a figyelmüket az óvatosságra. Mátyus Zoltán elmondta továbbá, hogy a Kiskunvíz Kft. eredetileg azt tervezte, hogy a múlt héten fúrat új kutat a keceli vízmű helyi területén, a nagy meleg miatt ezt elhalasztotta. Így július 25-29. között végzik a munkát. A víz továbbra is folyik a csapokból, ugyanakkor a víz egyes alkotórészeinek a tartalma átlépheti azt a szintet, amelyet a jelenlegi jogszabályok megengednek. A vízmű gondoskodik megfelelő minőségű ivóvízről Kecelen: a víztartályokat a Bikaistállónál, a víztorony előtti térkővel borított járdán, a polgármesteri hivatallal szembeni ABC parkolójában helyezik el, illetve a vízmű Martinovics utcai kapujánál található kerti csapon keresztül kaphatnak vizet a lakosok, olvasható a cég közösségi honlapján.

