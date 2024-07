– Délig tart az alkotói tevékenység. A gyerekek folyamatosan azt kérik, hogy alkossunk valamit. Ma délelőtt fél 12-kor befejeztük a madár készítését, és már ebéd után újra kreálni akartak. Ilyen a csapat. Vannak olyanok, akik már hatodik éve jöttek a táboromba – fogalmazott boldogan a táborvezető.

Ebéd után szabadprogram várja a táborozókat. Sorverseny, vizes játék vagy épp Sugovica-parti strandolás a napi programban.

– Nagyon szigorú szabályokat kell betartaniuk a gyerekeknek, ha a Sugóban strandolunk, pacsálunk. Ebben a hőségben, jól esik nekik, nem hagyhatjuk ki a strandolást. A fürdés után feljövünk, alkotunk, fél négykor uzsonnázunk, majd érkeznek a szülők. Mindig titokban tartjuk, hogy miket készítettünk a hét során, pénteken meglepetésként látják meg a szülők a heti remekműveket egy minitárlat keretében. Ilyenkor az udvaron egy kivetítőn, a héten készült fotókat is megnézhetik. Egy kis zenés műsort mutatunk be a szülőknek, ezzel zárjuk a hetet. Természetesen oklevelet is kapnak a gyermekek a tábor végén. Nekem ez óriási boldogság, öröm, és bár sokan kérdezték, hogy a 40 fokban, hogy bírom, csak azt tudom mondani: jó kedvűen, boldogan vagyok velük. Annyi ölelést kapok tőlük, hogy ez mindent kárpótol –zárta gondolatait Vass Zsuzsa.