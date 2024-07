Szó lesz egyebek között a bajai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) működésének újraindításáról. Javaslatokat dolgoznak ki a KEF munkatervére vonatkozóan is. A „Nyugi Ovi” program továbbgondolása is terítékre kerül. Megtárgyalják, hogy az iskolákban, felmenő rendszerben is bevezetésre kerülhessen-e a program az ovikhoz hasonlóan.

