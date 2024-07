A Molczer Károly tervei alapján épült templom majd száz éve épült, mára azonban az idő vasfoga több helyen is kikezdte. A község önkormányzata korábban elkészíttette a templom felújításának digitális tervét, drónnal fényképezték körbe az épületet, amely pontosan rögzíti a különböző elemek méreteit, valamint a megrongálódott és felújításra szoruló részeket.

Archív-felvétel

Fotó: Pozsgai Ákos

Első ütemben a túl kicsire épített csapadékelvezető-rendszert bővítették ki és újították fel. Előtte több helyen a falon folyt le a csapadékvíz hevesebb esőzések idején, amit a korábbi rendszer nem tudott megfelelően elvezetni. A templom épületének külső homlokzata emiatt rendszeresen több ponton is átázott, hullott róla a vakolat.

Egy magánszemély tízmillió forint adományának, valamint a kormány egyházi intézmények támogatására kiírt pályázatán nyert 15 millió forintból elvégezték a legsürgősebb feladatokat. Így szigetelték a templom falának belső lábazatát. Kívül, ahol szükséges volt, két méter magasan leverték a rossz vakolatot és új festést kapott.

A templomtorony nyílászáróinak fa zsalugátereit is újakra cserélték, belülről pedig rácsokat szereltek fel, hogy a galambok ne tudjanak bejutni a torony belsejébe, ahol az elmúlt évtizedek alatt komoly pusztítást végeztek és felújították a toronyóra belső szerkezetét is. A torony és a nyeregtető találkozásánál lévő hiányos bádogozásból adódó beázásokat is megszüntették.

Maczkó József polgármester arról számolt be, hogy a templom további felújítása hamarosan folytatódhat, az önkormányzat további 46 millió forintot kapott a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyétől. A templom kívülről teljesen megújul és felújítják a tornyot is a négy órával együtt.