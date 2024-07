Elméleti és gyakorlati oktatás várta azokat a motorosokat, akik ellátogattak a kalocsai Kék Lovagok, azaz a Blue Knights LE MC Hungary III Kalocsa rendezvényére. A rendezvényen a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság motoros rendőrei tartottak tréninget.

Már nem először rendezték meg a motoros vezetéstechnikai és családi napot

Fotó: Zsiga Ferenc

A szervező kalocsai klub elnöke, Eperjesi György érdeklődésünkre elmondta: hisznek a folyamatos tanulás fontosságában, amelyre a motorosoknak is nagy szüksége van, hogy minél ügyesebben, pontosabban, a legkülönbözőbb útviszonyok közepette tudják vezetni járműveiket. Ezért is szervezték meg immáron kilencedik alkalommal a vezetéstechnikai és családi napot, amelyen a legkisebbeknek csillámtetoválással, arcfestéssel és népi játszóházzal készültek, de KRESZ-teszt és különböző bemutatók is várták az érdeklődőket a reggeltől délutánig tartó programon.

– Egy hatalmas „társasjáték” kis részesei vagyunk, az egymásra figyeléssel, a türelmünkkel segíthetjük a motorosokat, hiszen mindannyian haza szeretnénk érni! – hívta fel a figyelmet a klub elnöke arra a kérdésre válaszolva, hogyan segíthetik az autósok a motorosokat az utakon. Eperjesi György továbbá kiemelte: a kétkerekű és négykerekű járművek vezetőit összeköti a vezetés és az utazás szeretete.

Mint megtudtuk, a Kék Lovagok az érsekkerti program után sem szállnak le a motorok nyergéből, júliusban Dunaszentgyörgyre látogatnak, ahol gyermekeket motoroztatnak majd.