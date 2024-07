A csütörtöki megnyitón Szénási Pál Bertalan, a Kecskeméti Zenészegylet elnöke köszöntötte a táborozókat. Kiemelte a tábor közösségépítő szerepét is a szakmai fejlődés mellett. Az önkormányzat részéről dr. Fekete Gábor képviselő mondott rövid beszédet. Felidézte saját zenekari élményeit is, miközben a zene sokszínűségére, mindennapjainkban betöltött szerepére is kitért.

Zenészegylet sikerei

Szénási Pál Bertalan korábban szólt a Kecskeméti Zenészegyletről, mely közel 24 éve töretlen eltökéltséggel küzd a magyar dalok népszerűsítéséért, azok megalkotásáért és a közönség felé való eljuttatásáért. Évente 100 felett van a a tagok koncertjeinek és fellépéseinek száma. Az egyesület együttműködik a városi és megyei civil szervezetekkel, amelyek a magyar dal ügyében elkötelezettek. Az egyesület évek óta részt vesz a Magyar dal napja rendezvényein, fellépéseket vállalva. Több egyesületi tag nem csak előadóként, hanem szerzőként is erősíti a magyar dalok népszerűsítését. A Dal című műsor döntőjében legutóbb ott volt a Szabó Norbert két dala is. Jakab Andrea ma már neves előadóknak ír dalszövegeket, Szénási Pál Bertalan egyesületi elnök nemcsak előadóként, de szerzőként is ismert. Dalaik számos hanghordozón és médiában megtalálhatók.