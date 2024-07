Tokovics Tamás, a Kecskeméti Vadaskert igazgatója szerdán adott számot arról, hogyan viselik az állatok a meleget, hogyan tudják számukra elviselhetőbbé tenni a nappalokat. Kiemelte, a nagy melegben jellemzően vannak állatelhullások mindenhol, szerencsére a náluk ezen a nyáron nem történt ilyen. Mindenki jól van, sőt sok kis állat is megcsodálható a parkban. Így a gyűrűsfarkú ikerpár, a kis ludak, kis récék, kis antilopok, kis kecskék, kis dámborjúk, kis muflonok.

Tokovics Tamás, a Kecskeméti Vadaskert igazgatója

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A kánikulát legnehezebben az északi félgömb északi részein honos állatok viselik, így a sarki róka, az alaszkai fehér farkas és a szibériai tigris. Amellett, hogy a gondozók biztosítják a friss vizet és hűsítő ételeket, az állatok maguk is gondoskodnak a megfelelő fekhelyről. Keresik az árnyékos helyeket, ahol vermet ásnak, és föld alá fekszenek be. A tigrisek pedig azon kevés macskafaj közé tartoznak, akik szeretik a vizet. A vadaskert szibériai tigrisei képesek akár egy órán át feküdni a vízzel teli medencéjükben.

Állandó hűvöst kínál a természet

A teljes park fákkal övezett, minden egyednek biztosított a hűvös. Tokovics Tamás elmondta: jelenleg is 5-6 fokkal kisebb a mikroklímája az állatkertnek a hűvös fák alatt, de a belvárosi betondzsungelhez képest, ez akár 10-12 fok különbség is lehet. A gondozók már reggel fellocsolják a vadaskert teljes területét, mely jó az állatoknak, jó a növényzetnek.

Ennek ellenére több állat így is bent marad a saját házában, mely még hűvösebb. Így például a kenguruk is ezekben a napokban leginkább csak hűsölnek, nem merészkednek ki a napra.

Napközben több egyed különösen szereti, ha locsolják. Az emu és a strucc is ezek közé tartozik, örömmel fürdőznek, és fekszenek bele a víz, a tócsába. Egyes madarak pedig a porfürdőt választják, mely szintén hűsítő ebben a nagy melegben.

Frissítő, hűsítő étrend

A gondozók napközben többször is cserélik az állatok vizét, a medencéket is frissítik, és hetente legalább egyszer át is mossák. Az étkeztetés során ezekben a napokban sokkal lédúsabb ételeket kapnak az állatok, sok gyümölcsöt és zöldséget. Nemcsak a növényevők, hanem a ragadozók étrendjébe is beillesztik. Így most nem ritka pillanat az, ha a látogatók a sarki rókát dinnyeevés közben látják. Igénylik is az állatok a hűsítő étkeket. A majmok például fagyasztott joghurtért odáig vannak.