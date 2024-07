– A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024 májusában 88 működő kereskedelmi szálláshely volt Kecskeméten, 25-tel több mint három évvel ezelőtt – mondta Juszkó Anita. – Ez idő alatt a kiadható szobák száma majdhogynem megduplázódott, 836-ról 1 539-re, míg a férőhelyek száma 1 760-ról 2 945-re nőtt.

Juszkó Anita, a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel igazgatója, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) alelnöke

– Optimizmusra ad okot a 2024-es esztendőre az, hogy már átlépte Kecskeméten a 125 ezret a vendégéjszakák száma. Ez közel 25 százalékos növekedést jelent, míg a vendégek száma 5,52 százalékkal nőtt. A vendégéjszakák számában érzékelhető növekedésben szerepet játszik, hogy egy vendég átlagosan többet tartózkodik Kecskeméten, mint korábban. 1,97 éjszakáról 2,29-re nőtt az átlagos tartózkodási idő – magyarázta Juszkó Anita.

Kecskemét turizmusának fő mozgatórugója az üzleti élet

A Szállodaszövetség alelnöke szerint Kecskeméten az üzleti utazás pezseg, ennek köszönhető a növekedés. Ezt magyarázza az is, hogy Bács-Kiskun vármegye székhelyére érkező belföldi vendégek száma a tavalyi évről idénre bár minimálisan, de csökkent (33 862-ről 33 136-ra), ugyanakkor a külföldi vendégek száma nagymértékben, közel 20 százalékkal nőtt. Amíg a magyar vendégek átlagosan nem töltenek el két éjszakát a városban (1,88 vendégéjszaka), addig a külföldiek majdnem 3 éjszakát vannak Kecskeméten (2,88).

– Hozzánk általában Németországból, Romániából, Lengyelországból és Bulgáriából érkeznek vendégek. Ebben benne vannak az üzleti célú foglalások és az átutazó forgalom is. Belföldről elsősorban a fővárosból és annak környékéről érkeznek látogatók, illetve jellemzően Kelet-Magyarországról töltenek el nálunk egy-egy hosszú hétvégét – mondta a kecskeméti szállodaigazgató.

A nyár általában nem a legjobb időszak

– A legmelegebb évszak fejfájást szokott okozni a kecskeméti szálláshelyek számára, hiszen ez kimondottan nyaralós időszak. Az üzleti időszak viszont az elmúlt évek tapasztalataihoz képest most kitolódott, így szerencsénk van az idei nyárral. Emellett vannak olyan nemzetközi hírű rendezvények is, amelyek segítik a nyári időszakot. Ilyen a Kodály Fesztivál, a Jazzfőváros Fesztivál, illetve a Kurultáj – Magyar Törzsi Gyűlés is azon programok közé tartozik, amelynek köszönhetően sok vendég választja Kecskemétet – említette meg Juszkó Anita, hozzátéve, idén kiemelkedő jelenség volt a városban, hogy a Forma 1-es Magyar Nagydíj is megtelítette a várost. – Azok, akik akár helyhiány, akár árérzékenység miatt kiszorultak a fővárosból vagy annak körzetéből, Kecskemétet választották. Nekünk ezen a hétvégén több mint 120 vendégünk ment a Hungaroringre – nyilatkozta a Sheraton vezetője.