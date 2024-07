Dr. Bella Zsolt először részletesen ismertette az osztályt, mely számos területet foglal magába. Az eredetileg jászberényi származású főorvos elmesélte, hogy még az egyetemi tanulmányai alatt járt a kecskeméti intézményben, viszont akkor még nem gondolta volna, hogy egyszer ő vezetheti majd az osztályt.

Dr. Bella Zsolt

Fotó: Rádió 1 Gong

Dr. Bella Zsolt a kecskeméti áthelyezése előtt 23 évet praktizált a szegedi klinikán, ahol többnyire a rinológia területén munkálkodott. A több mint két évtizedes szegedi pálya elhagyására végül a nagyobb egyéni siker lehetősége motiválta, de az is szempont volt, hogy a két város közötti távolság áthidalható legyen. Szerencsére a kecskeméti is csapat szívesen fogadta az új főorvost, sokan már az egyetemi évek óta jól ismerik.

Sajnos a covid számos hulláma óta rengeteg szakember elhagyta az egészségügyet, dr. Bella Zsolt feladata így azzal is bővült, hogy új munkatársakat csábítson az osztályra és felélessze azt. Bár ez először akár ijesztőnek is tűnhetett, a főorvos elárulta, kimondottan motiválta ez a feladat. Kiemelte ugyanakkor, hogy egy osztály sikere nem csak az orvosok munkáján múlik, hiszen a gépezet hatékony működéséhez elengedhetetlenek az ápolók, a szakdolgozók, és a takarítók is.

A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Arc-, állcsont-, szájsebészeti és Fül-Orr-Gégészeti Osztályról további érdekességek derülnek ki az alábbi felvételen: