Ahogy arról a témában tartott sajtótájékoztatót követően beszámoltunk, a könyvtárigazgató a rádióműsorban elmondta, hogy egy számos fejlesztési lehetőséget kínáló integrált könyvtári rendszert vezetnek be a Katona József Könyvtárban. A műsorban elhangzott, hogy a könyvtári szoftver kérdése több éven át húzódó a probléma volt. A Katona József Könyvtár az elsők között, 1994-ben vásárolta meg a könyvtári szoftvert, és 1996-tól az akkor modern integrált könyvtári rendszert használták. Azonban a gyártó Oracle cég kivonult Magyarországról, és egyre nagyobb teher volt a szoftver fenntartása.

Bujdosóné dr. Dani Erzsébet, a Katona József Könyvtár igazgatója

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Az összes fiókkönyvtárban és a kistelepülési könyvtárakban, valamint a bácsalmási és tiszakécskei városi könyvtár is csatlakozott az új rendszerhez. Ehhez több mint 1 millió dokumentum, és mintegy 22 ezer érvényes tagságú olvasó adatait kellett migrálni az új integrált rendszerbe. A bevezetést alapos piackutatás előzte meg, számos szoftvert megvizsgáltak, és az új rendszerben látták meg azt az innovatív szemléletet, amire szükségük van.

Bujdosóné dr. Dani Erzsébet ennek előnyei között említette, hogy gyorsabban és egyszerűbben lehet tájékozódni az olvasónak a határidőkről, és egyéb adatokról, illetve hozzátartozik egy applikáció, ami több olvasójegy együttes kezelésére is képes, tehát akár a családtagok olvasójegyeit is egy helyen tarthatjuk az alkalmazással. Ez természetesen ingyenesen letölthető.

A Qulto Discovery közös keresőszolgáltatás is nagy fejlődést jelent, mert a könyvtár saját katalógusa mellett más, külső forrásokban való keresési lehetőséget is biztosít. Van egy digitalizálást támogató keretrendszer, a Repo tartalomszolgáltatási platform, ami a könyvtár szolgáltatásához igazított repozitórium szolgáltatását tratalmazza, és az elektronikus kiadványok szolgáltatására is lehetőséget nyújt.

A közeljövőt illetően az igazgató elmondta, hogy egy városfoglaló mobilapplikációval találkozhatnak a könyvtárhasználók. Bevezetik a Storytelling digitális történetmesélést, Education néven pedig egy tanulást segítő alkalmazás is elérhető lesz nemsokára, valamint bevezetnek egy virtuális kiállítás bemutatására alkalmas applikáció is.