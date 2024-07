Kozák Polett, a Kecskeméti Médiacentrum ügyvezetője elmondta, hogy a Kecskeméti Televízió 40 éves archívuma digitalizálásának stratégiai célja, hogy közkinccsé tegyék azt, ami szabadon kereshető az átlagfelhasználó és a helytörténészek számára is. A digitalizálást a televízió munkatársai végzik, ami hosszútávú projekt, tehát évek alatt kerül fel az archívum anyaga az adatbázisba.

A turizmust is támogatnák a helytörténeti anyag hozzáférhetőségének javításával

Czoboly Miklós, a szoftverfejlesztő Mongúz Kft. vezetője elmondta, hogy várhatóan augusztusban érnek a munka végére. Immár megtörtént a korábbi könyvtári rendszer leváltása a fejlettebb szoftverrel. Jelenleg a felhasználók számára is érzékelhető bővítések bevezetése történik. Ilyen lesz az online tartalmak fejlettebb keresési lehetősége, és mobileszközzel történő szolgáltatás elérés. Ez kibővül online folyóiratok, e-könyvek, és a helyi videotóriumban történő keresési lehetőségekkel. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a csomagautomaták mintájára könyvkiadó automatát is létesítsenek a későbbiekben a dokumentumok 24 órás elérését biztosítva. Kiemelt cél a helytörténeti anyag hozzáférhetőségét úgy javítani, ami a turizmust is támogatja.

Szinte mindenki igényeit kiszolgálja majd a kávézó

Körtési Lajos, a könyvtári kávézó új üzemeltetője elmondta, hogy a kávék mellett napi menüt is kínálnak hagyományos ízekkel, illetve a menü vegetariánus és vegán változata is lesz a kínálatban, csakúgy, mint a fiataloknak szánt szezonális, street food-jellegű a la carte ételek. Természetesen lesznek mentes ételek is, csakúgy, mint házi limonádé és jeges tea. A kávézó július közepén nyit.