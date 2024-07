Kada Elek életéről, munkásságáról a legutóbbi múltidéző cikkünkben már több érdekességet feltártunk, most tovább folytatjuk a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban megjelent múltidéző írásunk alapján. Illusztrációként a régi képeslapokat ezúttal is Sebestyén Imre hagyatékából válogattunk.

Az Iparos Otthon építése is Kadához kötődik

Fotó: Sebestyén Imre hagyatéka

Elődje nyomdokain haladt

Mint írtuk: Kada Elek 1897-től 1913-ig, haláláig volt Kecskemét város polgármestere, munkássága ma is példaértékű. Elődje, Lestár Péter polgármester nyomdokain indult el és sok megkezdett munkáját fejezte be. Nevéhez kötődik a Rákóczi út kialakítása, a katolikus bérház, az Iparos Otthon, a műkerti Művésztelep az Alkotóházzal, illetve számos iskola és gyár.

Vasútépítés

Lestár és Kada is támogatta a vasútépítést. Mindketten tisztában voltak vele: fontos a vasút gazdasági szerepe. Tíz év alatt, 1895 és 1905 között városi segítséggel épült a fülöpszállási-, a tiszaugi-, és a lajosmizsei vasút- vonal. A vasutak mentén szőlő-, gyümölcs és zöldségtermelő kultúra honosodott meg, az ott élőket a vasút kapcsolta Kecskeméthez.

Építőművészetet fontosnak tartotta

Levéltári forrásból, Péterné Fehér Mária főlevéltáros írásából kiderül: Kada Elek maga is törekedett arra, hogy a városban a magyar építőművészet legújabb irányai jellegzetes kifejezést nyerjenek. Kecskemét elsősorban a 19-20. század fordulóján keletkezett épületekkel írta be nevét a magyarországi építészettörténetbe. A Rákóczi úton az első látványos eredmények láttán az országos sajtó biztatta Kecskemét építtetőit. Az elkészült műveket példává emelték és ettől már csak egészséges hiúságból is folytatták Kecskeméten az újabb szellemű építkezéseket.

Új városkép

A kialakuló új városképi együttes épületei a központban alkalmazkodtak a megmaradt régi épületekhez. Magasságuk és tömegük szerint léptékbeli középarányt jelentettek a magas templomok és földszintes polgárházak és főleg a külső városrészekben elhelyezkedett nagytömegű parasztházak között. A középítkezések lendületet adtak a városi lakosság – főleg a polgárosodottabb, anyagiakban gyarapodó réteg – építkezéseinek. Polgári házak emelkedtek ki a főtérről kivezető utcákon, terek mentén. Nem minden esetben épült új ház, gyakran a 18. századi alapra készítettek emeletet, vagy alakítottak ki új homlokzatot. Ezek a városközpontban, ha magasságuk különbözött is, egységes utcaképet alkottak. A városmagtól északra eső homokos területen villanegyed kezdett kibontakozni.