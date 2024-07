Régi vágya teljesült Kovács Mártának azzal, hogy saját jurtája lett, amit közvetlenül a falu szélén állított fel. Több oka is volt annak, hogy Bugacot találta megfelelő helyszínnek. Bugachoz több szállal is kötődik, dédnagyapja például egykor pásztorként a bugaci pusztán dolgozott. Márta szerint Bugac varázslatos helyszín a tervei megvalósításához. De nagyon meghatározó volt számára az is, hogy a közelben él Kovács László, vagyis Fehérholló Öskü, sámán, akinek nagy tisztelője.

Levédia néven, egyfajta közösségi térként működik Kovács Márta jurtája Bugac határában

Fotó: Vajda Piroska

Mivel rendezvényszervező vagyok egyszer meghívtam Fehérhollót a fülöpjakabi faluházba, ahol közelebbről is megismerhettem. Többször is jártam nála dobkörön és a bugaci Kurultájon is mindig együtt veszünk részt. Ezek mind megerősítettek abban, hogy Bugacon legyen a jurtám. Nagyon sok szerencsés véletlennek köszönhetem, hogy ez a vágyam teljesült. Nagyon örülök, hogy erre a szent erőhelyre rátaláltam. Bugacon valahogy minden a helyére került – mesélte Kovács Márta, aki eredeti mongol jurtájában látott vendégül.

Márta a fülöpjakabi faluház vezetése és a rendezvényszervezés mellett folyamatosan képzi magát, így lett coach és mediátor. A jurtájában fogadja a segítségére számító vendégeket.

– Ez egy nyitott jurta, amikor itt vagyunk bárki bejöhet hozzánk, szívesen látjuk. Főként azokat az embereket várom, akiknek fontos a szakrális hagyományőrzés, a hagyománytisztelet újraélése. Ez a jurta nem divatból van itt, szeretném tiszteletben tartani azt a szellemiséget, amit egy jurta képvisel, amit hordoz. Tartottunk már itt meditációkat, koncerteket, dobkört. De szeretnék túrákat is szervezni a környékben, aminek a bázisa, az egyik pihenő állomása lesz majd a jurta – sorolta terveit Márta.

Márta jurtája az útkeresők szállásterülete, mindenki előtt nyitott, spirituális pihenőhely

Fotó: Vajda Piroska

A jurta azon túl, hogy egy lakótér, egyben egy spirituális szentély is. Nem véletlen az sem, hogy kör alakú, ha becsukom az ajtót, olyan mintha átölelne, miközben a nyitott tető, a tündök biztosítja, hogy kapcsolatban maradhassunk a természettel, a mindenséggel. A tündök nem csak a szellőzést szolgálja, hanem nyit az ég felé.