A Verdák a Tősben (VAT) főszervezője Verebélyi Gábor elmondta, hogy második alkalommal rendezik meg a Garage & Tuning & Lifestyle Márkafüggetlen Autós Találkozót. A bevétel egy részét jótékony célra, az árván maradt Tóth család megsegítésére fordítják. A nyolcéves Csabi és két nővérének édesapja két évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel hunyt el. Tóth Balázs, Vörös Noel, Vörös Dávid és Szegedi Zoltán a drift taxi teljes bevételét felajánlották a Tóth családnak.

Versenyt is szerveztek az autóknak Lakiteleken

Fotó: Szentirmay Tamás

A szervezők a Verdák a Tősben, valamint Tőserdő Turisztikai Kft. pedig a tombolából befolyt összeggel tették ugyanezt. Több, mint harminc nyeremény várta a tombolán résztvevőket, melynek a főnyereménye egy százezer forintos chiptuning ajándékutalvány volt. Ezenfelül autóápolási szereket, fürdőbelépőt, csónakázási lehetőséget, valamint sok más élményt és autóval kapcsolatos ajándékot lehetett nyerni. Így több mint kétszázezer forintot tudnak majd odaadni a Tóth családnak.

A találkozón közel 250 autó és motor vett részt. A találkozó egyúttal a Pi Car Audio 2024-es országos hangnyomás bajnokság II. fordulójának helyszíne is volt. Ezenkívül abban is lehetett versenyezni, hogy kinek milyen a hifirendszere. Hivatalos mérőműszerrel, 5+3 zenei kategóriában, de párbajos méréseket is tartottak. Mindezek mellett a közönségkedvenc kipufogómérésre is lehetőség volt két kategóriában, amit szintén hivatalos műszerrel mértek le. Kategóriánként az első három helyezett kupával tért haza. Szombaton a tombola húzás előtt a járművek felvonuláson vettek részt. Lementek a Holt-Tisza partra, majd pedig a faluban tettek egy kört.