A hagyományoknak megfelelően, az eseményt ezúttal is a Kőfaragók-terén tartják. Jelentkezni augusztus 20-áig lehet Balla László, alpolgármesternél (+36 20 980-5611) és Bajzák Andrea, főszervezőnél (+36 70 375-3541). A gasztronómai fesztiválon idén is számos szórakoztató programmal várják az érdeklődőket. Fellép többek között Juhász Adrienn és Mohácsi József, akik operett részleteket és magyar nótákat adnak elő. De koncertet ad Zoltán Erika is.

Fotónk a tavalyi eseményen készült

Fotó: Vajda Piroska / archív-felvétel