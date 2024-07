Erős és megtörtént példa, amikor egy influenszer Facebook-fiókját feltörték, majd azokkal a belépési adatokkal a Gmail- és Youtube-csatornájához is hozzáfértek, és lenulláztak azt a brandet, amit évekig épített fel, tízezer vagy százezer feliratkozóval, követővel. De akár egy céges profil feltörése is komoly kárt tud okozni, nem oda illő tartalmak posztolásával, imázsrombolással. Az ilyen esetekre is jó megoldás a korábban említett kétfaktoros hitelesítés.

Másik nagy hiba a nem megfelelő jelszó használata. Most már azért nagyjából mindenki tisztában van azzal, hogy egy jó jelszó bonyolult legyen, tartalmazzon véletlenszerűen kisbetűket, nagybetűket, számokat és speciális karaktereket és minimum 12-14 karakter hosszú legyen, ezek nélkül nem sokat ér a jelszavunk, mert egy egyszerű jelszót akár percek alatt fel tudnak törni. Szerencsére most már a legtöbb felületen ahová regisztrálunk, jelzi a jelszó megadáskor, hogy mennyire megfelelő az, és van, ahol nem is engedi a gyenge jelszó használatát – mondta Göcs László.

Tavaly sok milliárd forintot csaltak ki az internetes csalók. Göcs László úgy fogalmazott, most már egyre több helyen foglalkoznak a kibervédelmi edukációkkal iskolákban, intézményekben, vállalatoknál, így talán ez segíthet abban, hogy visszább szoruljanak a banki csalások. Azt kell figyelembe venni egy felhasználónak, hogy ha nyűg neki 6 másodperc alatt plusz lépésként beírni a 2FA által küldött kódot, akkor ne lepődjön meg, ha 6 másodperc alatt eltűnhet az összes pénze a számláról, vagy az adata hozzáférhetetlen lesz.

Fontos a biztonságtudatosságra nevelés

Egyre több helyen lehet hallani, olvasni a támadásokról, a visszaélésekről így az emberek valamennyire biztonságtudatosabbak lettek, de még mindig nagyon kevés. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni az edukációra és hogy minden korosztály számára eljussanak ezek az információk – hangsúlyozta Göcs László.

Mint mondta, az idei évben a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság és a Neumann János Egyetem együttműködésének köszönhetően egyre több helyen fognak közösen megjelenni előadások tartásával, hogy minél szélesebb körhöz eljusson ez a fajta biztonságtudatosság.