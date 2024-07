A Neumann János Egyetem munkájába láthatnak bele azok a szerencsés diákok, akik részt vesznek az egyetem harmadik alkalommal megrendezett Neumann Innovációs Táborában. A korábbi táborokhoz képest annyi változás történt, hogy kizárólag partneriskolák igazgatói ajánlásai alapján érkezhettek a diákok, iskolánként ketten. A bentlakásos tábor ingyenes a fiataloknak, a Neumann János Egyetemért Alapítvány finanszírozza az ötnapos rendezvényt. A középiskolások 23 város 34 iskolájából érkeztek – mondta el Halczman Szilvia, a GAMF Kar beiskolázási igazgatója.

Innovációs táborban ismerkednek a középiskolások a Neumann János Egyetemmel

Fotó: Horváth Péter

Az igazgató elmondta, hogy a programokat hat tématerület köré csoportosították. A programozás területén belül az ipari berendezések, robotok, kisautók, Minecraft, vagy az Apple ökoszisztémába tartozó iOS applikáció programozása történik. Játékfejlesztés is a tematika részét képezi, az egy hét alatt megírnak egy játékot, amit magukkal vihetnek további otthoni fejlesztésre.

Sakkfigurát nyomtattak és visszapillantót is készítettek az innovációs táborban

A Mindent a 3D-ről tematika keretében a háromdimenziós tervezés, -szkennelés és -nyomtatás különböző válfajait ismerik meg a táborlakók. Nemcsak a klasszikus 3D nyomtatásba pillanthatnak be a fiatalok, hanem betekintést nyernek a műgyantás- és a fémnyomtató működésébe is. Számos érdekesség készült ezeken a nyomtatókon a tábor ideje alatt: többek között egy labirintusszerű ügyességi játék műanyagból, Batman-logó, de a készítő arcát viselő sakkfigura is elhagyta a hipermodern gépeket.

A Jármű tematikán keresztül a gépész- és járműmérnökök munkájába nyernek bepillantást az érdeklődő fiatalok. Ennek keretében volt jármű ügyességi teszt, fékteszt, kerékcsere verseny, valamint kipróbálták a hegesztőszimulátort és járműfényezést is. Ez utóbbi alkalmával mindenki készített magának egy visszapillantó tükröt, amit maguk fényeztek és írtak alá. A műanyag előállításának technikáiba is belestek a tematikát választó ifjak.

Megismerkedtek a tőzsde működésével, gyárat látogattak

A Trendek a logisztikában tematika gyárlátogatást, komissiózást, vagyis az áru leghatékonyabb összekészítését, és a logisztikai rendszerek gyakorlati működését tartalmazza. Az egyetem minden évben megrendezi a 24 órás logisztikai versenyt, melyből több érdekes feladattal is kihívás elé állították az adott tematikát választó táborozókat. A Gazdaságtudományi Kar területeibe a CAMPUS-on avatták be a diákokat. Ők a Tőzsdetojásban tekintettek bele a tőzsde működésébe és az adatelemzés folyamatába, illetve a marketing érdekességeit is bemutatták részükre az oktatók. A turizmus-vendéglátás rendszereiről is képet kaptak, valamint gasztronómiai bemutatón is részt vettek a tanulók.