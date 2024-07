Szökőkutak

A szakember arra is rámutatott, hogy a közparkokban lévő szökőkutak csábítóak lehetnek a gyerekeknek, de óvaint minden édesanyát attól, hogy a kicsi belemenjen. Bár hűsítőnek ígérkezik, rengeteg bacilus és madárürülék lehet benne.

A párakapuk is vannak, azokat jó szívvel ajánlja.

Folyadékpótlás

Kisháziné dr. Puskás Zsuzsanna a folyamatos folyadékpótlásról is beszélt. Mindenki úgy induljon útnak, hogy legalább egy liter víz van nála. Elsősorban ásványvíz, csapvíz vagy gyümölcslé az ajánlott. Az alkoholos és cukrozott italok nem megfelelőek hőségben. Könnyű ételeket fogyasszunk, ne terheljük pluszban az emésztőrendszerünket. Kiváló a szervezetnek kánikulában a besózott uborka vagy paradicsom fogyasztása, mert nemcsak folyadékhoz, de ásványi anyaghoz is jut általa a szervezet. Jó még a kefir és joghurt is.