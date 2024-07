A kunszállási Cines Sporthorgász Egyesület és a helyi önkormányzat összefogásával szervezték meg az első horgásztábort Kunszálláson. A tó a település egyik büszkesége, ahová nagyon sokan kilátogatnak, olyanok is, akik nem horgásznak – tudtuk meg Almási Roland Márk, polgármestertől.

Első alkalommal rendeztek horgásztábort Kunszálláson a Cines tónál.

Fotó: Vajda Piroska

– Nagyon a szívünkön viseljük, hogy a tó és környéke mindig szép és rendezett legyen. Ebben nagy szerepe van a horgászegyesületnek, amelynek tagjai jó gazdaként hosszú évek óta gondozzák a területet. A magas szintű halgazdálkodás és a jó szervezés eredménye ez a szép szabadidő park. Ebből a szemléletből jött a horgásztábor ötlete is. Azt látjuk, hogy egyre nagyobb igény van erre. A tábor véletlenül sem a gyermekmegőrzésről szól, szigorúan szakmai alapokon nyugszik. A célunk az volt, hogy a megismertessük a gyerekekkel a horgászat alapjait és hogy, természetközelben legyenek. Azoknak a gyerekeknek szól, akik szeretnének többet megtudni erről a sportról és szeretnének ennek az összetartó horgász közösségnek a részesei lenni – hangsúlyozta a polgármester.

– Fő célunk az utánpótlás nevelése. Úgy gondolom, hogy ilyen táborokban kell elkezdeni ezt. Itt eldönthetik a gyerekek, hogy éreznek-e huzalmat ehhez a sporthoz vagy sem? Olyan előadásokat próbáltunk nekik szervezni, amelyek által megismerhetik a horgászat alapjait – folytatta Csík József, az egyesület elnöke. Elmondta, a tábor hétfőn elsősegélynyújtás elsajátításával kezdődött, majd a tó történetéről hallhattak a gyerekek. Ezt követően Gönci György halőr, országos hírű sporthorgász rakós bottal a finomszerelékes horgászattal ismertette meg a táborozókat, de a halőri munkáról is beszélt. – Természetesen a gyakorlatban is bemutatta mit, hogyan kell csinálni és a gyerekek mindent ki is próbálhattak – részletezte az egyesületi elnök, aki azt is hozzátette, arra is törekedtek, hogy a tábor ne jelentsen anyagi terhet a családoknak. Jelképes összegért táborozhatnak a gyerekeket és ez összefogásnak köszönhető, ami itt Kunszálláson egyébként is jellemző. Az önkormányzat, az egyesület, támogatók, szülők segítették a megvalósítást.