A táborban harminckét, 7-15 éves gyermek vett részt. Hétfőn halismereti előadást hallgattak meg, majd általános horgászismereteket sajátítottak el. Ezt követően kedden az Akasztói Horgászparkban ismerkedtek a tavi horgászás fogásaival, itt összesen közel két mázsányi halat fogtak. A múlt héten Szarvasra is ellátogattak, ahol hajókáztak is. Majd Fülöpszállás határában horgásztak a fiatalok. A héten a dunaföldvári strandra is ellátogattak a gyerekek.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció