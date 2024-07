Lövészet, íjászat, küzdősport, katonai testnevelés, illetve elméleti honvédelmi nevelés is szerepel a tábor programjában. Ezen felül a Havaria Egyesület búvárbemutatóján is részt vesznek a táborozók, a sárkányhajózást is kipróbálhatják, de természetesen a strand sem maradhat el. Múzeumlátogatás, kisvonatozás is színesíti a heti tevékenységeket.

Népszerű a Honvédelmi Sportközpont nyári tábora

Fotó: Márton Anna

– A várost is megismertetjük azokkal, akik nem bajaiak. A 12-14 éves korú fiatalokat szólítottunk meg. Igazából amiatt voltunk kénytelenek behatárolni a kort, mert lett volna igény fiatalabbaknak is, de ők nem bírnák. Nagyon-nagyon különböző életkori sajátosságokról van szó. A táborosainknak szeretnénk megmutatni, hogy amennyiben valakinek a kadétképzés felé lenne kedve orientálódni, akkor ott mi vár rá – mondta hírportáluknak Karsay Jolán, a Honvédelmi Sportközpont létesítmény vezetője.

A nyár folyamán két napközis tábort szerveznek, az első turnus éppen a legnagyobb kánikulában érkezett. Bár a szervezők aggódtak a gyerekek miatt, nagyon jól bírta mindenki.

– Ami nehézség szokott lenni, hogy nem mindenkinek azonos az állóképessége. Van olyan fiatal, aki csak programot keresne, nem terhelést. Nos, itt lesz egy alaki kiképzés, szabályokhoz kötődünk, időpontokat tartunk be. Az Obstacle Course Racing, azaz az OCR akadálypályán, melynek teljesítése során természetes és épített akadályokat is le kell küzdeni, saját testsúlyos feladatok vannak. Van akinek az is nehéz az elején, hogy fenntartsa magát, de hétvégére már gyönyörűen teljesíti a feladatokat. Napokon belül nagyon nagy változás és fejlődés tapasztalható, ha valakinek megvan hozzá a kitartása – fogalmazott a vezető. Hozzátette: az utolsó napra már hatalmas versenyszellem jellemzi a fiatalokat. Az utolsó napon háziverseny vár a résztvevőkre. A szervezők célja, hogy mindenkinek sikerélménye legyen.

– Az előző turnusnál volt lézerlövészet, légfegyveres lövészet, íjászat és a küzdőtéren, egy akadálypályának az időre történő teljesítése. Az itt elért helyezések összesítéséből alakult ki a végső sorrend. Volt aki nem számított rá, hogy dobogón lesz és megnyerte a versenyt – részletezte a létesítmény vezetője.