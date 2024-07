Állami gondoskodásban élő magyar és külföldi fiatalok játszanak a 23. – Kicsik nagy focija mottójú – Gyermekotthonok Európa Kupa döntőjében Kecskeméten hétfőtől csütörtökig. Hétfő este gálaműsorral kezdődött el kupa döntője Kecskeméten az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány szervezésében.

Elkezdődött a Gyermekotthonok Európa Kupa döntője Kecskeméten

Mennyit kérhet egy fizikai dolgozó a cégvezetőtől? A kérdés nem egyszerű. A vállalkozások többnyire titokban tartják azt, kit és mekkora bérrel vesznek fel. De általában az első közös céges buli után kiderülnek a titkokban tartott számok. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) is közzétesz havonta adatokat, amelyekkel be lehet lőni a havi bérek összegét. Mi most ezeket adjuk közre.

Levédia néven, egyfajta közösségi térként működik Kovács Márta jurtája Bugac határában. A Levédia jelentése folyóköz, a honfoglalás előtti magyarság egyik szállásterülete volt. Márta jurtája az útkeresők szállásterülete, mindenki előtt nyitott, spirituális pihenőhely.

Maruzsa Valéria Veronika, Kéleshalom polgármesterének Álmok útján címmel nyílt festménykiállítása Jánoshalmán a Művésztelep kiállítótermében.

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya garázdaság vétség elkövetésének gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A Kecskeméti Járási Ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt vádat emelt nyolc emberrel – köztük egy anyával és két gyermekével – szemben, akik a lakókörnyezetükben dizájner drogot nemcsak viszonteladó társaiknak, hanem rendszeresen kiskorúaknak is értékesítettek.

Több órás áramszünet okozott nem kis bosszúságot sok halasi családnál, hétfőn a város nagy részén. A halasi alpolgármester tájékoztatása szerint nagyfeszültségű vezetékre lógó faágak okoztak meghibásodást a rendszerben, ami több transzformátorállomást is érintett.

Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 2914-en lépték át. A szabálytalankodóknak legalább 39 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük.

Az utóbbi napokban, az esti órákban a vezetékes ivóvíz ellátás terén nyomáscsökkenés volt érzékelhető Kunszálláson. Ez a jelenség egyértelműen összhangban van az elmúlt hetekben tapasztalt hőség miatti fokozott vízfelhasználással – írta a település Facebook-oldalán Almási Roland Márk.