– A pár napos, kiugróan magas napi átlaghőmérséklet elég volt ahhoz, hogy sátrazásra, fürdőzésre a hartai Duna-partot válasszák nagyon sokan. A forgalomnövekedés kétségtelenül jót tesz az év nagyobb részében is nyitva tartó Duna-parti vendéglátóhelyeknek, köztük az immár önkormányzati tulajdonban és üzemeltetésben lévő Panoráma Halászcsárdának. A szokásosnál több sátor most annak is köszönhető, hogy hétfőtől vasárnapig egy hétig itt táboroznak a hagyományőrző tánccsoportok – mondta az egyik vendéglátóhely tulajdonosa, aki szerint a nagy meleg felforrósította a foglalási kedvet, a község szálláshelyein is nőtt a vendégforgalom.

Sátrakkal és lakóautóval is érkeztek a solti Duna-partar

Fotó: Zsiga Ferenc

A helyi vállalkozó szerint a kalocsai járásban sehol nincs a Dunának olyan szép folyóparti strandja, mint Hartán. Az itt kialakult homokos part és fövény mintegy 700 méter hosszan, a Duna irányába lassan mélyülve, pár lépesre a vendéglátóhelyektől húzódik, és a csónakokkal, kisebb hajókkal való kikötésre is kiválóan alkalmas. A partot most a víztől alig ötven méterre több tucat kisebb-nagyobb sátor népesíti be, ugyanis a vasárnap záruló tánctábor résztvevőinek száma eléri a száz főt. Az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésben lévő Panoráma Halászcsárda és a hozzá tartozó apartmanok mellett a többi népszerű vendéglátóhely is nagy hangsúlyt fektet a vízpart kulturált állapotára és használatára.