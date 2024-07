A délutáni forróság kicsit átírta a forgatókönyvet, a 34 fokos hőségben még csak szállingóztak a gyermekes családok, de ahogy picit enyhült már megtelt a rendezvénytér, a nyitott szertárkapuk mellett a gyerekprogramok is elkezdődtek. A kicsik az önkéntesek segítségével felmásztak a tűzoltóautóra, felpróbálták a tűzoltó védőfelszereléseket, hogy néhány percre tűzoltónak, igazi, sisakos lánglovagnak érezzék magukat. Az óvodáskorúakat légvár, csillámtetoválás, célba lövés vízsugárral, színezés, rajzolás, az általános iskolásokat füstsátor, sportlövészet, fegyverbemutató csalogatta és marasztalta egy-egy helyszínen.

Színes programokkal várták a gyerekeket Hajóson, a tűzoltó napon

Fotó: Zsiga Ferenc

Az hamar kiderült, azért nem mindenki akar tűzoltó lenni gyerekként, a kamionos és a rendőri pálya is vonzó, de a hivatás szépségei és nehézségei, a villogó, vonuló tűzoltóautó megérinti őket. Nem maradhatott el a nagy kedvenc, a habparti, amelynek előkészületei közben Bányai Attila, a helyi önkéntes tűzoltók parancsnoka nyilatkozott hírportálunknak. Mint elmondta: a rendezvény látogatottsága a nagy meleg ellenére a várakozásoknak megfelelően alakul, így már bizonyosan nem volt hiábavaló a hetekkel ezelőtt megkezdett munka, amit a kollégáival a tűzoltó nap szervezésébe fektettek. A látogatók magas száma annak is köszönhető, hogy a városban az önkéntes tűzoltók száma a fiatalokból álló utánpótlás jóvoltából vármegyei összehasonlításban is kiemelkedő, számos esetben apáról fiúra száll a „mesterség”. Hajóson büszkeséggel tölti el a fiatalokat, hogy ehhez a férfias helytállásra ösztönző szervezethez tartoznak. Írásos emlékek bizonyítják, a hajósi tűzoltók bátorsága, elhivatottsága és helytállása 145 éve példaértékű.

A parancsnok szerint a hajósi önkéntes tűzoltók presztizsét, megbecsülését az is növeli, hogy a kalocsai és a kiskőrösi hivatásos tűzoltóságoktól mért földrajzi távolság viszonylag nagy. Így baj esetén elsőként a helyi, bizonyítottan gyors és felkészült önkéntes tűzoltókra lehet számítani a városban és annak vonzáskörében. A riasztást a hivatásos tűzoltókkal egy időben kapják, közel azonos időben indulnak a káreseményhez, de a tapasztalat szerint mintegy 10 perccel korábban érkeznek a helyszínre. Ez az idő elég arra, hogy felmérjék a helyzetet, megkezdjék az elsődleges beavatkozást, rádión keresztül adjanak tájékoztatást a vonuló hivatásos tűzoltó egységeknek.