A 2007-ben útjára indult ifjúsági világversenynek idén a Magyar Nemzeti Bank kiemelt támogatásával és a kecskeméti Neumann János Egyetem, valamint a Budapesti Metropolitan Egyetem társszervezésével hazánk ad otthont ezen a héten.

Harminc országból érkeztek diákok Kecskemétre a Fudan Egyetemmel szervezett közös világversenyre

Fotó: Vizi Zalán

A versenyre a világ minden pontjáról érkezett diák, a legtöbben Ázsiából, így sokan Kínából, Dél-Koreából, Vietnámból, Kazahsztánból, Nepálból, Indonéziából, Malajziából és Szingapúrból. Az Amerikai Egyesült Államok is képviselteti magát néhány tehetséges diákkal, illetve többen Európából, Lengyelországból, Németországból jutottak be a verseny döntőjébe. Természetesen magyarok is vannak a finalisták között, a Neumann János Egyetem a budapesti Campusán folytatott mesterképzéséről delegált versenyzőket.

– Városunk számára is óriási jelentősége vannak ennek a versenynek, hiszen a Fudan Egyetem a világ legjobbra értékelt egyetemeinek egyike óriási kapcsolatrendszerrel, ide csatlakozott Kecskemét – mondta Gaál József alpolgármester. – Az innovációs verseny célja, hogy olyan megoldások szülessenek, hogy a világ jobb irányba változzon. Elsősorban fenntarthatósági és mesterséges intelligenciával kapcsolatos témakörökben dolgoznak a fiatalok, és ezek a Neumann János Egyetem portfóliójába is beletartozik – hangsúlyozta a városvezető, hozzátéve, hogy az Egyetem Mesterséges Intelligencia Tudásközpontjában és a Gazdaságtudományi Karon felhalmozott tudást városi és regionális szinten is felhasználják.

Gaál József alpolgármester

Fotó: Vizi Zalán

Mesterséges intelligencia és fenntarthatóság

Az ötnapos verseny során a különböző nemzetiségű fiatalokat véletlenszerűen osztják 9 csapatra, és a feladatuk az, hogy innovatív javaslatokat dolgozzanak ki és mutassanak be a mesterséges intelligencia, valamint a fenntarthatóság témaköreire építve. A csapatok a közös munka során terepen végzet feladatokat is kapnak. Nemzetközi cégek munkájába, és kutatási műhelyekbe is betekinthetnek.

– Különböző kultúrákból érkező fiatalok csapatokban versenyezve igyekeznek a mesterséges intelligencia segítségével ötleteket kitalálni, projekteket kidolgozni a világ létező problémáinak megoldására. Ebben részt venni hallgatói csapattal és szervezőként is komoly megtiszteltetés egyetemünk számára – nyilatkozta Dr. habil Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora.