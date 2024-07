A pörgés nem áll le. Bár nyugdíjba vonult Filus János a KEVI szakoktatója, elfoglaltsága bőven akad. A kaskantyúi agrármérnöknek ad elegendő munkát a tíz hektáros szőlőbirtoka. A térségben jól ismert szakember a Kaskantyúi Hegyközség elnöke, a Kunsági Borvidék alelnöke, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Ellenőrző Bizottságának az elnöke is. De honnét is indul a szakmai történet?

Egy kiskőrösi Márton-napi rendezvényen – gyakorlaton – Filus János tanár úr a diákjaival

Fotó: Barta Zsolt

– Az alapképzettségem kertész üzemmérnök a kecskeméti Kertészeti Főiskola szőlőtermesztési szakának, nappali tagozatán végeztem. Felnőtt fejjel a munkahely, a család és a saját gazdaságunk építése mellett szereztem még két diplomát. Budapesten a Villányi úton, a Kertészeti Egyetem Termesztési Karának szőlőtermesztési szakán okleveles kertészmérnökként végeztem, majd az új munkahelyem miatt Gödöllőn a Szent István Egyetemen elvégeztem a mérnöktanári szakot. Így a végzettségem szerint okleveles kertészmérnök-tanár vagyok – mesélte Filus János.

– 1992 januártól a Kertészeti Főiskola Szőlőtermesztési Tanszéke olyan gyakorlatvezetőt keresett, akinek üzemi tapasztalatai voltak. Elmentem a főiskolára és a következő héten már kezdtem is a munkát. A félévet végig tanítottam, sok tapasztalatot szereztem – mondta el a nyugalmazott pedagógus.

Közben Kiskőrösön, a Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskolában (jelenleg Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Iskola) vezetőváltás történt, és egy volt középiskolai tanára felhívta, hogy gyakorlati oktatás-vezetőt keresnek, ez a beosztás számára nagyon megfelelő volt. 1992 augusztus 1-től megbízták a tanterület vezetésével.

Nagyon sok fiatal szőlész és borász került ki a keze alól a három évtized során.

Hogy gazdaként miért is választotta a tanítást? Erről is mesélt a Kunsági Borvidék alelnöke. – Sosem lettem volna tanár, ha a politika nem veri szét az addigi munkahelyemet. Kaskantyún, a helyi szakszövetkezetben dolgoztam, mint szőlőtermesztési ágazatvezető, majd később főmezőgazdász. Szerintem ez a világ legszebb dolga volt. Fiatalok voltunk, tele ambícióval, sok-sok tagi és szövetkezeti szőlő telepítését készítettük elő, majd végeztük el a telepítést. Közben a saját gazdaságunkat is építettük. A rendszerváltás után az akkori politikai elvekkel nem tudtam azonosulni, és elmentem rövid időre munkanélküli segélyre, és tanultam, képeztem magam. Akkor kaptam a megkereséseket először a felső, majd a középfokú oktatásból. Tanítottam kilencediktől tizenkettedikig, sőt tizenharmadik évfolyamon is elég változatosan. A tárgyak közül a meghatározó a szőlőtermesztés, a borászat volt. Ezen belül borászati technológia és a szakmai gyakorlat. Nagyon szerettem a vizsgaborokkal dolgozni, és bevezetni a tanulókat a kulturált borfogyasztásba. Nagy szerencsém volt, de természetesen felelősség is párosult hozzá, hogy az utóbbi 5-6 évben mar csak a végzősöket tanítottam. Itt nem volt „üresjárat”, mert a képesítő vizsgára való felkészítés volt a feladat – emlékezett vissza a maga mögött hagyott évtizedekre Filus János.