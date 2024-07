– Tízegynéhány évvel ez előttig közel két cikluson keresztül már voltam elnöke a Honvéd Nyugdíjas Klubnak. Munkám során számos saját vagy közös ötletet, célt sikerült megvalósítani, ehhez segítőkre, támogatókra találni. Nem volt ez a későbbiekben sem másként. Szerencsére az egyesület már nem egy sziget, hanem egy organikusan fejlődő közösség. Így a működése folyamatos, nem lesz benne lényeges törés. Az előző vezetés eredménye, hogy a valamikori Csapattörténeti Emlékszobát ma már a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény elnevezés illeti, ami a névváltozáson túl jelentős tartalmi fejlődést is takar. A katonai emlékek méltó helyre kerültek a volt Alföldi Kiképző Központ parancsnoki épületében, ahol új emlékszobákat alakítottunk ki. Itt, a helyőrségben korábban működő alakulatok relikviái mellett a honvédség és az egyesület sport-, turisztikai és kulturális emlékei is helyet kaptak – kezdte eredményeik sorolását Horváth Balázs.

Egyesületünk organikus működésű, így gyökeres változtatásra nincs szükség, visszük tovább feladatainkat – fogalmazott Horváth Balázs elnök

Fotó: Gulyás Sándor

Mint kitért rá, van egy Strázsa túraegyletük is, akiknek a kezdeményezésére és munkájával elkészült az Izsáktól Kunadacsig tartó negyven kilométeres túraútvonal, melynek ünnepélyes átadása alkalmából megszervezték az első Strázsa Honvéd Teljesítménytúrát is. – A siker nem maradt el, azóta a Honvéd Nyugdíjas Klub égisze alatt minden évben megtartjuk rendezvényünket. A túrázás népszerűsítése érdekében születtek meg évszakos túráink, melyek szintén nagy közönségsikernek örvendenek, egyre népszerűbbek. De népszerű a Barátok FC labdarúgó csapatunk és az általuk szervezett labdarúgó tornák is. A látogatók, túrázók, labdarúgók nemcsak a katonai alakulatok, hanem a város történetébe is bepillanthatnak, hiszen a honvédség több mint fél évszázadon át jelentős szerepet töltött be Szabadszállás életében –mondta Horváth Balázs.

A klub fő feladata a hagyományápolás, kulturális- és szabadidős tevékenység szervezése, érdekképviselet, ahol a tevékeny és lelkes emberekre van szükség.

– Egyesületünk eddigi, közel ötven esztendős léte igazolta az elődöket. A szervezet él, működik, gyarapodik, szolgálja a közösség érdeket, és tagjait. Ma már Szabadszállás közösségi életének is fontos és elismert eleme vagyunk. Ebből merítettünk erőt jövőbeni együttes létünkhöz, feladatainkhoz. Számos megvalósításra váró tervünk van. Elsődleges tennivaló a tagság bővítése, fiatalítása. Meg kívánjuk szólítani azokat a nyugdíjasokat, volt egyenruhásokat, polgári alkalmazottakat, akik még nem kerültek bele az egyesületbe. A fiatalítás jegyében a helyi kötődésű aktív katonákat, valamint az önkéntes tartalékosokat, illetve a kadétokat is szeretnénk bevonni a munkába. A túraszakosztály révén így is öt-nyolc évvel fiatalabb az átlagéletkor, mint más hasonló katonai hagyományőrző társadalmi szervezeteknél. Idén is több olyan aktív dolgozó civil került be az egyesületbe, akik a szervezésben is részt vesznek – tudtuk meg Horváth Balásztól.