Szeretnék fellendíteni a Duna menti település turizmusát

A városvezető arról is beszélt hogy jelenleg egy Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz pályázattal vannak elfoglalva, továbbá két turisztikai pályázatban kulcsszerepet játszik a település.

– Egy másik fontos pályázat számunkra a Virágos Magyarország projekt. Éppen a napokban érkezik a zsűri Békéscsabáról. Mivel nincsenek közmunkásaink, csak egy hölgy, ezért gépeket vásároltunk több pályázat segítségével. Július végére egy Leader pályázat révén érkezik egy olyan 11 millió forint értékű kis traktor, amit előzőleg egy TOP pályázatból vettünk, és kettőhöz egy Magyar Falu Programban már beszereztünk 6-8 adaptert. Most már két traktor dolgozhat a faluban, illetve várjuk a második kis teherautót is, amit Magyar Falu Program támogatásból sikerül megvásárolni 18 millió forintért. Ezek segítségével az erdei útjainkat is tisztíjuk a mellette benőtt fáktól, és ezeket eladjuk. Ebben az évben már hatmillió forint bevételünk is volt ebből – sorolta Felső Róbert.

Emellett egy járdafelújításos pályázaton dolgoznak, amit a Magyar Falu Programba szeretnének beadni. A Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzattal két turisztikai projekten is dolgoznak. – Nekünk az a nagyon szerencsés helyzetünk van, hogy a dunai üdülőterület miatt vannak szálláshelyek és nemcsak a Veránka-szigeti szálloda, hanem egyéb szálláshelyek is. A jelenlegi két étterem étterem mellett jövőre újra kinyit az az étterem, ami a Covid és az energiaválság miatt bezárt. A töltésen halad végig az Eurovelo6 nemzetközi kerékpárút, ott a Duna, ahol óriási mozgás van és most a vármegyei önkormányzat azt a célt tűzte ki, hogy a Vajas Kalocsától Érsekcsanádig evezhető, hajózható legyen kikötőpontokkal, stégekkel, tárolóépületekkel, és nálunk lesz a végpont, ahol kerékpárváltás is megtörténhet. A másik projekt a Duna Völgyi Főcsatorna, ami Császártöltéstől Érsekcsanádig lesz evezhető, a Szabadidőparkba érkezik majd mindkettő. Érsekcsanád lehet Dél-Magyarországon az aktív turizmus egyik központja – zárta gondolatait a polgármester.