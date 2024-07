A fesztivál nem csak a nagyszínpad körül zajlott, hanem az egész tófürdő területén több helyszínnel, amit ki is használtak a vendégek az esti fürdőzéssel együtt. A fesztivál idejére elkészült egy kibővített ingyenes parkoló is, azonban a tapasztalatokat leszűrve, a jövő évi fesztiválon már az ingyenes parkolási lehetőség mellett lesz egy fizetős őrzött parkoló is, ahol parkolóőrök fognak segíteni, amire az idén is nagy igény mutatkozott volna – fejtette ki a fesztivál tapasztalatait leszűrve Monda Tamás.