Az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend avatási ceremóniájának és a kitüntetési ünnepségének ezúttal is a felsőlajosi Új Tanyacsárda adott helyet, melynek tulajdonosa Garaczi János egyben a lovagrend nagymestere.

A felsőlajosi Új Tanyacsárdában kilenc új tagot avattak fel.

Fotó: Bús Csaba

19 éve együtt gondolkodnak

A nagyszabású rangos esemény hagyományosan a lovagrend felvonulásával vette kezdetét, majd Garaczi János nagymester mondott köszöntőt. Kiemelte: az Első Magyar Fehérasztal Lovagrendet 2005-ben alapította meg Benke Laci bácsi, azaz Benke László mesterszakács. Ő maga alapító tag volt. Nagy büszkeségükre, őket még a Parlamentben avatták fel. Célul tűzték ki, hogy a gasztronómiai örökség megóvásában és a gasztrokulturális tevékenységükkel az élen járnak. Valamennyien a maguk területén hozzájárulnak a magyar gasztronómia jó híréhez, a hagyományok ápolásához, megőrzéséhez. A Fehérasztal lovagok között van szakács, felszolgáló, cukrász, pék, szódás, borász, pálinka- és sörfőző egyaránt. Megfogadták: Hazám, szakmám, becsületem! Tudatában végzik mindenkor munkájukat. Ennek köszönhetően van ma is jó híre a magyar gasztronómiának, a magyar vendéglátásnak, a magyar vendégszeretetnek.

Van utánpótlás

Garaczi János végül hozzátette: az avatandó tagok között idén sok a fiatal, mely örömmel tölti el, hiszen biztosított az utánpótlás, lesz aki átadja az utókornak a tudást, tovább élteti a magyar gasztronómiát.

Minőségi értékek megóvása

A köszöntők sorát dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés alelnöke folytatta. Elmondta: felgyorsult világunkban nap mint nap találkozunk a gyorsasággal a gasztronómiai területén is, például a gyorséttermekkel. Össze sem hasonlítható az, amit ott ehetünk, vagy egy valódi ízeket kínáló étteremben, melyet a Fehérasztal Lovagrend is képvisel. Ennek a szakmának megvan a szellemisége, óriás tudás van mögötte, melyet nem szabad elveszni hagyni. Ennek megóvásában, a minőségi értékeket gondozásában élen jár a Tanyacsárda és Új Tanyacsárda is.

Szakmai tapasztalatcserék

Lajosmizse polgármestere, Basky András rámutatott az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend szakmai előnyeire is, hiszen ezen a napon az ország különböző részeiről érkező szakmabeliek tarthatnak közös eszmecserét. Felköszöntötte Garaczi Jánost a születésnapja alkalmából, valamint gratulált neki, hogy a Tanyacsárda idén is elnyerte az Év Legjobb Magyaros Étterme kitüntetést.