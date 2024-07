Délután Szűcs Judit, Csemő új polgármestere köszöntötte falunap résztvevőit, aki emlékeztetett: Csemő 1997-ben, a Virágos Magyarországért verseny I. helyezettjeként elnyerte a legvirágosabb település címet. Ezzel jogot szerzett a nemzetközi versenyben Magyarország

képviseletére. A nemzetközi zsűri 1998-ban európai bronzéremmel ismerte el a település környezetszépítési erőfeszítéseit. Így lett a virág Csemő védjegye. Mivel a nemzetközi zsűrizés július első szombatjára esett, ezért lett ez a nap a mindenkori falunapok napja, és ezért kapta a Virágünnep elnevezést is. – 26 éve ez a nap a győzelem, az összefogás eredményezte közös siker szimbóluma és a megnyugvás, megbékélés és újrakezdés ideje – hangsúlyozta a polgármester, aki kitért arra, hogy lezárult a választás, ezzel új fejezet nyílt a község életében. – Többen nem akarnak beletörődni a többségi választók akaratába, de kívánom, hogy ezen a nemes ünnepen, ahol az összefogás ereje előtt tisztelgünk, mindenki ássa el a képzeletbeli csatabárdot és azon legyen, hogy mindenki jól érezze magát – hangsúlyozta a polgármester.

Csemő tavaly szeptember 30-án testvértelelepülési megállapodást írt alá Gyimesbükkel. Ennek okán számos gyimesbükki vendég is részt vett a falunapon, akik főzőtudományukat is bemutatták, megismertetve a jelenlévőkkel az igazi szalonnás puliszkát, de fél éven át érlelt, rendkívül ízletes erdélyi sajtot is kóstolhattak a szerencsések.