A helyszínváltoztatás jó döntésnek bizonyult, hiszen így még szívesebben vettek részt a programokon a bugaciak és a faluból elszármazottak – nyilatkozta Szabó László, polgármester. Elmondta, idén is gazdag programokkal várták a vendégeket. Népszerű volt a családi főzőverseny, amelyre sertéspörkölt és annak minden újragondolt verziójával tizennégy csapat nevezett. Idén is meghirdették a Bugac tortája versenyt. Folytatódott a népszerű strandfoci verseny, amelyen a médiaválogatott csapata is megmérettette magát. A szórakoztató programok sorában volt lovaglás, kutyabemutató, bátorságpróba gyerekeknek, örömzenélés, koncertek sztárfellépőkkel, diszkó és utcabál.

A képen a főzőverseny eredményhirdetése látható

Fotó: Vajda Piroska

Strandfoci versenyt a Csibészek csapata nyerte. Második lett a Csel C , harmadik pedig a Majd Jövőre SE csapat. A legjobb kapusnak járó különdíjat Hunyadi Roland kapta. A legjobb mezőnyjátékosnak Deli Mihályt válaszották. A gólkirálynak járó díjat Híz Dániel kapta. A legjobb leány játékosnak járó díjat Pöszmet Eszter vehette át.