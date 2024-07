A pénteken startoló falunap egyik különlegességeként, a helyi közösségek anyagi támogatásából a rendezvény nagyszínpadán két környékbeli zenekar, a kalocsai Black Rose és a hartai New Generation lépett fel.

Falunapon ünnepeltek a homokmégyiek

Fotó: Zsiga Ferenc

Szombaton a helyi hagyományőrzők a falut körbejárva is hívogattak a változatosabbnál változatosabb programokra. A kóstolóval egybekötött helyi termékek piaca mellett az Őrjeg és Szőlőhegyei Natúrpark természetismereti bemutatója is színesítette a programot. A gyerekek a keceli önkéntes tűzoltók habpartiját és a Matiné gyermekzenekar koncertjét is élvezhették. A műfüves futballpályán a Dunapataj és Homokmégy 40 pluszosokból álló focicsapata mérkőzött meg, a sportprogramot a helyi dzsúdósok bemutatója zárta.

A vacsora után a helyi óvodásoknak és az iskolások adtak műsort, majd a vendégegyüttes, a Vas vármegyei Nicki Fergeteg Néptánc Együttes színvonalas produkcióját nézhette meg a közönség. Természetesen a helyi hagyományőrzők is bemutatkoztak, a Kék Nefelejcs Asszonykórus után a helyi tánccsoport lépett színpadra.

A falunapon Tapolcsányiné Varga Krisztina polgármester a képviselő-testület egyhangú döntése nyomán díszpolgári címet adományozott a Homokmégyen élő Romsics Imrének, a kalocsai Viski Károly Múzeum igazgatójának.

A folytatásban a szervezők a mulatós zene és az operett kedvelőinek kedveskedtek, majd tűzijáték és diszkó zárta a falunapot.