A díjak kiosztását követően a Road Runner Blues zenekar csapott a húrok közé, majd másfél óra múlva dr. Serfőző Csaba polgármester hivatalosan is megnyitotta a falunapot. A településvezető az elmúlt falunap óta eltelt eseményekről is tájékoztatást adott. A polgármester vármegyei szinten is kuriózumként értékelte, hogy a község történetében most fordult elő először, hogy a választópolgárok az önkormányzati választáson a hivatalban lévő polgármesternek és a képviselő-testület valamennyi tagjának változtatás nélkül szavaztak bizalmat az elkövetkezendő ötéves ciklusra.