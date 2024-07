A közleményből kiderül, hogy sajnálatos módon a fasorokat alkotó fajok közül a diók és hegyi juharok drasztikusan leromló, leromlott állapotúak.

Eltávolítják a veszélyes faágakat Kiskunhalason

Fotó: Halasi Városgazda Zrt. Facebook-oldala

A korhadó, beteg fákat kivágják, a még menthető fákat száraz ágakat gallyazzák az egész utca területén. Amelyik fán megkezdődik a vázágak visszaszáradása, főként a hegyi juharoknál, az már visszafordíthatatlan károkat szenvedett el, kivágasuk több szempontból is esedékes, akkor is, ha még ha vannak rajta zöldellő ágak is, részletezi a Halasi Városgazda Zrt. tájékoztatója.

– Az önkormányzati cég dolgozói nem mennek el a közterületen látott, szabálytalan „susnyós” helyszínek mellett sem, melyeket szintén a közterületi szabályoknak megfelelően kezelni fognak – fogalmaznak a közleményben.