Mindezek mellett országosan vannak kedvező táborozási lehetőségek az egyszülős családoknak, és több cég is melléjük állt programokkal, mint például Kecskeméten a Vadaskert vagy a Ciróka Bábszínház.

Beteg gyermekek

Golovics Mónika hozzátette: van egy olyan réteg, ahol az egyszülős családban sérült gyermeket nevel az egy szülő. Ezen eseteknél nagyon nagy részben a másik szülő semmilyen formában nincs jelen a család életében. Ebben az élethelyzetben is számíthatnak a kecskeméti klubra a családok. Segítenek számukra egyrészt feltöltődni, közösségi létérzés keretében erőt adni számukra, hogy érezzék, nincsenek egyedül a bajban, jobbra fordulhatnak a dolgok.

A közösség nagy ereje abban is rejlik, hogy olyan családok és olyan szülők találkoznak, ahol tudják a másikról hogy pontosan min megy keresztül, hiszen ők is megtapasztalták ugyanazt. Már az is nagy segítség, ha meg tudják osztani egymással gondolataikat, kiventilálják magukból a felgyülemlett dühöt, fájdalmat, elkeseredettséget.

Saját központot szeretnének

A fővárosi példa nagy motiváció a kecskeméti klub számára. Nagy álmuk, tervük, hogy Kecskeméten is kialakítsanak egy Egyszülős Központot kicsiben, ahol napközben is tudnának segítséget nyújtani a családoknak. Például vigyáznának a gyerekekre, amíg a szülő ügyet intéz, vagy csupán csak szeretne egy kicsit feltöltődni. Jogi tanácsadást működtetnének, korrepetálást biztosítanának és fejlesztő pedagógust is igénybe lehetne venni.

A terv lassan már körvonalazódik, vannak már biztató lépések. A közelmúltban ennek elősegítésére a kecskeméti önkormányzattal együttműködési szerződést írtak alá.

