A Magyar Kórházszövetség által szervezett 100 nap az egészségedért program eredményei közé tartozik: 23 millió percnyi mozgás, 3270 résztvevő, 195 ezer megmászott lépcsőfok és 590 ezer liter elfogyasztott víz.

A VAC tyúkok tagjai a Traumatológiai osztály dolgozói Farkasné Dragity Kriszta, Horváth Henrietta, Mészáros Nóra, Török Anett, Bártfai Luca

Az Országos Kórházi Egészségkihívás Program nemrég zárult le, 10 csapat 50 kórházi dolgozója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket Semmelweis-napon. A Belügyminisztérium által támogatott kezdeményezés Magyarországon először valósított meg ekkora szintű egészségfejlesztési akcióprogramot. A Bajai Szent Rókus Kórház 26 csapattal vett részt a versenyen. A VAC tyúkok a hetedik helyet szerezték meg. A VAC tyúkok tagjai: a Traumatológiai osztály dolgozói: Farkasné Dragity Kriszta, Horváth Henrietta, Mészáros Nóra, Török Anett, Bártfai Luca.

A Magyar Kórházszövetség 2023 novemberétől indította el az Országos Kórházi Egészségfejlesztő Programot annak érdekében, hogy a magyarországi kórházakat ösztönözze az egészségfejlesztési tevékenység végzésére, fejlessze és támogassa a kórházi dolgozók egészségét, a kórházakat egészséget támogató színtérré formálja, és elősegítse a lakossági- és betegedukációt. Ennek a programnak az egyik hangsúlyos eleme a most zárult 100 napos Országos Kórházi Egészségkihívás. A feladatok összeállításánál fontos szempont volt, hogy jelentős munkaterhek mellett is teljesíthetőek legyenek, illetve a különböző korosztályba tartozó, eltérő kórházi munkát végző dolgozók adottságait, lehetőségeit is figyelembe vegyük. Szemléletformáló, közösségépítő, valamint a dolgozói jóllétet támogató kihívásokat terveztünk – részletezte a programot Dr. Rákosy-Vokó Zsuzsa, a Bethesda Gyermekkórház prevenciós igazgatója, a program szakmai vezetője.

A kihívásban 71 intézményből 654 csapat 3270 kórházi dolgozóval vett részt. A regisztrált adatok alapján a kórházi dolgozók összesen 15 486 036 percet töltöttek mérsékelt-közepes intenzitású sporttevékenységgel, és 7 472 278 percnyi magas intenzitású sporttevékenységet végeztek. Egyéni kihívásként 2260 fő választotta a vízivást, 1112 fő a lépcsőzést, 745 fő a kerékpározást és 1987 fő a gyaloglást. 140 fő pedig azt vállalta, leszokik a dohányzásról, közülük 9-en valóban végleg fel is hagytak a káros szokásukkal.