A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság tulajdonában lévő, az egyesület használatába adott, önkormányzati segítséggel felújított jármű kulcsát a jubileumi eseményen dr. Valóczki Ferenc rendőr ezredes, rendészeti főkapitány-helyettes adta át Szigeti Sándornak, a dunapataji polgárőrök vezetőjének.

A dunapataji polgárőrök a kapott jármű előtt

Fotó: Zsiga Ferenc

– Noha jelenleg egy Skoda Octavia személygépkocsi segíti a polgárőrök mindennapi szolgálatellátását, nagy szükségünk volt egy összkerékhajtású járműre. Akár Dunapatajt, akár a hozzá tartozó Szelid üdülőfalut nézzük, nagy, részben lakott külterülettel rendelkezik. A most átvett jármű a normál közúti közlekedés mellett a komolyabb terepjárásokat segíti, az eső áztatta, csúszós útviszonyok közepette is jó szolgálatot tesz majd – mondta el a gépkocsi átvételt követően Szigeti Sándor, aki rámutatott: a jármű átadása a vármegyei rendőr-főkapitányság, a helyi önkormányzat és a polgárőrség jó együttműködését is szimbolizálja. A dunapataji polgárőrök mobilitását mostantól a mintegy ötmillió forint értékű Nissan mellett elektromos és hagyományos robogók és a már említett Skoda Octavia biztosítja.

– Ezúton is kösönjük dr. Vaslóczki Ferenc főkapitány-helyettes úr szavait, amikor a jármű átadásakor, annak használatához jó egészséget, kitartást kívánt és kérte, legyünk továbbra is biztos támaszai Dunapataj közbiztonságának. Valamennyi polgárőrtársam nevében mondhatom, büszkék vagyunk arra, hogy egyesületünk ilyen társadalmi háttérrel és ilyen támogatással rendelkezik – nyilatkozta Szigeti Sándor, a Dunapataji Polgárőr Egyesület vezetője.