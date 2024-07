A Kalocsa és Foktő között, úgy félúton elhelyezkedő strand és büfé idén már május közepén megnyitott, de utána a folyam magas vízállása miatt hetekig zárva tartott. A teraszt mintegy félméter magasan elborító árhullám immár levonult, így a Meszes-Beach már több mint két hete ismét fogadja a látogatókat.

Levonult az árhullám, százakat vonz a Meszes Beach

Fotó: Zsiga Ferenc

Varga Zoltán, a Meszes Beach és a büfé üzemeltetője látogatásunk alkalmával arról számolt be: ugyan a Meszes Beach közigazgatási hovatartozását sokba vitatják, de amíg a kalocsaiak maguknak érzik, a valóság az, hogy a terület Foktőhöz tartozik. A vállalkozó azt is megosztotta velünk, hogy a part és a víz fürdőzésre, kikötésre jelenleg is kiválóan alkalmas. A tengerparti hangulatot árasztó homokpadokra azonban még várni kell. Az előrejelzések szerint azonban úgy két hét múlva már azokat is birtokba vehetik a fürdőzők és a napozók.

Ott jártunkkor egy a monori járásból érkezett, Dunaföldvárról reggel elindult, végső úti célként Bajáig evező 28 fős kenus társasággal találkoztunk. Amint azt a vezetőjük elmondta: egy kis pihenőre álltak meg, mert évek óta kedvenc helyük a Meszes Beach, ahol a jelenleg apadó vízállás mellett a part különösen alkalmas a kikötésre. Az is vonzó, hogy az árnyékos teraszon turistabarát áron tudnak egy hideg italt elfogyasztani. A kiszolgálás kedves, figyelmes. A kenusok edzője szerint mégis talán az vonzza őket leginkább, hogy a csapat evezésben megfáradt gyermekkorú tagjai itt bátran fürödhetnek, ugyanis lassan mélyül a víz, a sodrás elkerüli ezt a Duna-szakaszt.

Varga Zoltán vállalkozó elmondta: a Beach Bár reggel 9 órától egészen 19 óráig nyitva van, szombatonként pedig retródiszkót tartanak. Érdekes módon a vendégkör többségét nem a helybéliek alkotják, nagyon sokan jestkivel, csónakkal, motorcsónakkal érkeznek egy kis térítési díj nélküli fürdőzésre, napozásra, kikapcsolódásra.