Antalfalvi Anna hozzátette, hogy számos egyéb programmal készülnek a szervezők a résztvevőknek vasárnapig. Lesznek kézműves-foglalkozások, élményfestés, sóliszt gyurmázás, terápiás lovak is érkeznek, emellett gyöngyöt fűznek és strandra is ellátogatnak, ami szintén felajánlás a kiskunmajsai fürdő részéről. Minden évben kiemelkedő programpont a majsai önkéntes tűzoltók érkezése, akik elviszik a gyerekeket a tűzoltóautón, és lelocsolják a táborozókat.

– Emellett a szülők beszélgetésen is részt vehetnek, ami segít feldolgozni azt, hogy beteg gyermeket nevelnek. E helyzetnek az is a veszélye, hogy elszigetelődhetnek a családok, aminek ellenszere, hogy a táborban kapcsolatokat építhetnek, barátságokat köthetnek – hangsúlyozta Antalfalvi Anna, aki azt is elmondta, hogy minden évben meghirdetik Facebook-oldalukon a következő évi tábort, ezért az érintetteknek érdemes figyelni a közösségi oldalukat.